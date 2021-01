Bestseller USA Brit Bennett hält durch

Erschienen ist „The Vanishing Half“ von Brit Bennett in den USA bereits Mitte Juni, aber so richtig durchgestartet ist der Roman erst in den letzten Wochen. Im Weihnachtsgeschäft gehörte er zu den meistverkauften belletristischen Titeln und hat sich in der Bestsellerliste systematisch bis auf die Spitzenposition vorgearbeitet. … mehr