Thalia und Story.one vergeben Young Storyteller Award 2023

Aus mehreren tausend Einreichungen wurden Mitte Oktober in Wien zum 3. Mal die besten Nachwuchstalente des Young Storyteller Awards 2023 prämiert.

Platz 1 und damit 7000 Euro Preisgeld ging an das Buch ‚Wie viel kostet ein Leben?‘ der beiden Frankfurterinnen Nadine Roth und Rozerin Kaplan , welches die Leserinnen und Leser in die Zeit nach dem schweren Erdbeben dieses Jahres im Südosten der Türkei versetzt.

mit ihrem Buch Platz 3, dotiert mit 1000 Euro, ging an ‚Lektion Leben‘ von Vanessa Gerbeth.

Alle Bücher sind nun in allen größeren Buchhandlungen von Thalia sowie im Thalia Onlineshop verfügbar. Alle weiteren Titel der Shortlist sowie die insgesamt Top 100 Einreichungen dürfen ihr Buch in einer Thalia Buchhandlung ihrer Wahl präsentieren und sind ebenfalls online gelistet.

Der Wettbewerb war zunächst nur für den österreichischen Markt gedacht, richtete sich nun allerdings erstmals an alle in Deutschland und Österreich lebenden Jungtalente. „Die tausenden inspirierenden Geschichten haben uns überwältigt, und nach dem Lesen aller Bücher war klar: Der Young Storyteller Award 2023 hat an Größe und Qualität alle Erwartungen der Jury übertroffen“, formuliert Story.one-Gründer Hannes Steiner.

Ingo Kretzschmar, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Thalia und Mitglied der Jury, betont die Bedeutung dieser Initiative: „Mit dem Young Storyteller Award wollen wir jungen Geschichtenschreibenden eine Bühne bieten und zeigen, wie wichtig es ist, junge Menschen zu ermutigen, ihren kreativen Leidenschaften nachzugehen. Denn wir bei Thalia sind Geschichtenentdecker aus Leidenschaft und sehen uns als Treffpunkt in der Nähe – wo Bücher und Menschen zusammenfinden. Es ist großartig zu sehen, wie viele junge Talente gerne schreiben. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und herzlichen Glückwunsch den Gewinnerinnen und Gewinnern.“

Gewinner-Duo Nadine Roth und Rozerin Kaplan aus Frankfurt am Main

Beim großen Abschlussevent in Wien fieberten knapp 300 Gäste mit den aufstrebenden Jungtalenten mit. Die zehn Autorinnen und Autoren, die es auf die Shortlist geschafft hatten, konnten ihr Buch persönlich vorstellen und daraus vorlesen. Platz 1 ging an das Buch ‚Wie viel kostet ein Leben?‘ der beiden Frankfurterinnen Nadine Roth und Rozerin Kaplan. Die beiden Freundinnen, die das Buch gemeinsam schrieben, durften sich über ein Preisgeld in Höhe von 7.000 Euro freuen und gaben bei der Preisverleihung bekannt: „Alle Einnahmen aus unserem Buchverkauf spenden wir den Betroffenen der Erdbeben-Katastrophe. Uns geht’s hier so gut und wir sind dankbar, dass unsere Geschichte nun gelesen werden kann.“ Das Siegerbuch des Young Storyteller Awards 2023 ist ab sofort in allen 380 Thalia Buchhandlungen in Deutschland und Österreich sowie im Thalia Onlineshop erhältlich.

Daten und Fakten zum Young Storyteller Award

Junge Autorinnen und Autoren im Alter von 14 bis 35 Jahren waren aufgerufen, bis zum 31. August ihr Buch auf der Storytelling-Plattform Story.one zu verfassen, zu gestalten und zu veröffentlichen. Die Geschichten sollten dabei 12 bis 17 Stories à maximal 3500 Zeichen umfassen. Es winkten Preisgelder in Gesamthöhe von 10.000 Euro und eine Buchpromotion durch Thalia in Deutschland und Österreich.