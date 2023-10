Timothy Sonderhüsken verlässt E-Book-Verlag Dotbooks

E-Book, Personalia

Seit Sommer 2022 gehört der Digitalverlag Dotbooks zum Haus Saga Egmont. Jetzt steht dem digitalen E-Book-Verlag noch eine Veränderung bevor: Timothy Sonderhüsken (52) verlässt Dotbooks. Er hatte den Betrieb nach dem Abschied von Verlegerin Beate Kuckertz zusätzlich zu seinen Aufgaben als Programmleiter und stellvertretender Geschäftsführer als Verlagsleiter weitergeführt. Jetzt will er zunächst eine Pause einlegen.

Er sagt: „Einen neuen Verlag aufzubauen ist ein großartiges Abenteuer, und es war ein Vergnügen, mit unserem Team immer neue Maßstäbe im deutschen E-Book-Markt zu setzen“, sagt Sonderhüsken. „Ich verlasse dotbooks nach fast 12 Jahren mit einem sehr guten Gefühl beim Gedanken an die Erfahrungen, die ich hier sammeln konnte, und in einem der erfolgreichsten Jahre der Verlagsgeschichte. Außerdem freue ich mich, dass Ronja Beck, deren Karriereweg ich in den letzten sechs Jahren von der Volontärin bis zur Leitenden Lektorin begleitet habe, als neue Programmleiterin einige meiner Aufgaben übernimmt, während ich mir nach 30 Jahren in der Buchbranche eine Auszeit nehme.“

Nach Stationen als Lektor und Programmleiter bei Heyne und Droemer Knaur hatte Sonderhüsken Dotbooks seit 2012 gemeinsam mit Verlegerin Beate Kuckertz als unabhängigen E-Book-Verlag aufgebaut, in dem neben digitalen Neuausgaben der Backlist von Hera Lind, Wolfgang Hohlbein, Brigitte Riebe, Tanja Kinkel und anderen bekannten Größen auch neue Bestseller von vorher unbekannten AutorInnen wie Sebastian Niedlich, Angela Lautenschläger, Ole Hansen und David Conti erschienen.

Seine Rolle des Verlagsleiters werde nicht neu besetzt, heißt es bei Saga Egmont. Das Team, das Timothy Sonderhüsken in den letzten Jahren ausgebildet habe, werde den Verlag weiterführen.

