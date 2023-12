Personalia

Bianca Kölbl ist tot. Die Chefin der Buchhandlung Biazza (München) wurde 61 Jahre alt.

Kölbl war vielen in der Branche bekannt als Vorstandsmitglied der inzwischen aufgelösten Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Sortiments- und Fachbuchhandlungen (AWS). Das frühere Vorstandsmitglied Volker Stuhldreher (Schweitzer Fachinformationen) infomierte die Mitglieder über Kölbls Tod am vergangenen Wochenende.

Bianca Kölbl und ihr Mann Stefan Müller-Kölbl hatten 2012 in München die auf Fachinformation spezialisierte Buchhandlung Biazza gekauft und ihre eigene Versandbuchhandlung Haifisch in den Neuerwerb einfließen lassen. Seither haben die beiden schrittweise, aber zielstrebig Biazza um- und ausgebaut: Das Herzstück ist der Fachinformationshandel. Ergänzend wird seit 2017 in behutsamen Schritten durch Übernahmen ein kleines Filialnetz mit allgemeinem Sortiment aufgebaut. Aktuell gibt es 9 Läden, die unter verschiedenen Namen laufen (u.a. Schlosser’sche, Bücher Herzog, Bücher Hacker).