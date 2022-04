Biazza: Zukunftssicherung mit Kompetenzen-Mix

Medienhändler Biazza setzt in Bayern gezielt eine Doppelstrategie um: RWS im Versand und ein kleines Filialnetz mit allgemeinem Sortiment.

Es ist 10 Jahre her, dass Bianca Kölbl und Stefan Müller-Kölbl in München die auf Fachinformation spezialisierte Buchhandlung Biazza gekauft und ihre eigene Versandbuchhandlung Haifisch in den Neuerwerb haben einfließen lassen. Seither hat das Ehepaar unaufgeregt, aber zielstrebig Biazza um- und ausgebaut. Heute bewerben die Kölbls ihr Unternehmen als „umfassenden Dienstleister im Bereich der Medienbeschaffung“.

Biazza setzt auf eine Doppelstrategie, die sich laut Bianca Kölbl gut bewährt hat:

Das Herzstück des Unternehmens ist der Fachinformationshandel mit dem Schwerpunkt Recht Wirtschaft Steuern (RWS).

Ergänzend wird seit 2017 in behutsamen Schritten durch Übernahmen ein kleines Filialnetz mit allgemeinem Sortiment aufgebaut. Es umfasst aktuell 8 Läden, die alle weiter unter ihrem eingeführten Namen betrieben werden.

Die beiden Geschäftsbereiche operieren getrennt voneinander, die Fäden laufen am Firmensitz in der Münchner Welserstraße zusammen. Hier sitzen die Geschäftsführung, aber auch das vierköpfige Team des Kundenservice. Von hier wird auch der Warenversand, u.a. des Online-Shops, organisiert, der Dreh- und Angelpunkt der RWS-Aktivitäten ist.