Yogesh Torani wird neuer hgv-Geschäftsführer

Personalia

Yogesh Torani wird zum 1. Januar 2024 CEO der hgv (Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice). Er wird den Verlagsdienstleister gemeinsam mit dem langjährigen CTO Andreas Bohn leiten. Torani folgt auf Hans-Peter Kübler, der das Unternehmen „im besten gegenseitigen Einvernehmen” verlässt, wie es heißt.

Yogesh Torani studierte Informatik und hat zusätzlich einen MBA-Abschluss. Er begann seine berufliche Laufbahn bei Price Waterhouse Coopers und wechselte dann zunächst in die Versicherungsbranche. Seit 2008 war er Geschäftsführer bei Book on Demand (BoD) und ab 2021 in Personalunion Geschäftsführer (CIO/COO) von Libri und von BoD.