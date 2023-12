»Percy Jackson« neu als Serie umgesetzt

Bücher und Autoren

Die Serienadaption von Rick Riordans „Percy Jackson“ ist kurz vor Weihnachten bei Disney+ im Steaming angelaufen. In der Geschichte wird der junge Halbgott Percy Jackson beschuldigt, den Herrscherblitz des Göttervaters Zeus gestohlen zu haben.

Der Stoff basiert auf den Jugendromanen des US-amerikanischen Schriftstellers Rick Riordan, die international zu Bestsellern wurden. In bislang fünf Bänden, die in deutscher Ausgabe zwischen 2006 und 2011 bei Carlsen veröffentlicht wurden, erweckt Riordan die Sagengestalten der griechischen Mythologie zum Leben. So muss der 12-jährige Percy in der Gegenwart allerlei Abenteuer zwischen Chimären, Giganten, Titanen und den Göttern der Antike bestehen.

Nach zwei Kinofilmen in den Jahren 2010 und 2013 kommt der Stoff jetzt als „Percy Jackson. Die Serie“ in zunächst 8 Episoden bei Disney+ auf die heimischen Bildschirme.

Dazu passt, dass bei Carlsen für Frühjahr 2024 auch ein neuer Percy-Jackson-Band angekündigt ist: Nach mehr als zehn Jahren Pause erscheint im März mit „Der Kelch der Götter“ der 6. Teil der Reihe.

Neben den Romanen um Percy Jackson, die bei Carlsen einzeln und im Schuber vorliegen, hat Riordan sein Universum mit den Reihen „Helden des Olymp“ und „Die Abenteuer des Apollo“ ausgebaut. Auch sie liegen als Einzelbände und im Schuber bei Carlsen vor.



Ein weiterer Film mit Buchbezug im Kino:

»Wer bist du, Mama Muh?« (ab 28. Dezember)

Als der geliebte Teddybär des kleinen Lillebror verschwindet, hängt der Haussegen auf dem Bauernhof schief. Da Mama Muh an dem Verschwinden nicht ganz unschuldig ist, begeben sich die Kuh und ihr bester Freund die Krähe auf eine weihnachtliche Rettungsmission.

Die schwedischen Bilderbücher um „Mama Muh und die Krähe“ erscheinen bei Oetinger.