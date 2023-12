Susanne Dieckmann und Petra Frohnauer neu im Außendienst bei DK

Im Außendienst des DK Verlags gibt es zum Jahreswechsel zwei Veränderungen :

Susanne Dieckmann übernimmt das Reisegebiet Ost von Karin Schott, die sich nach über 10 Jahren Reisetätigkeit für DK in den Ruhestand verabschiedet. Nach verschiedenen Stationen im Buchhandel u.a. bei Gondrom, Karstadt, Habel und Weltbild war Susanne Dieckmann in den letzten 15 Jahren bei TRC (Thalia Retail Concept) tätig, die letzten 10 Jahre davon im Außendienst in Ostdeutschland.

Petra Frohnauer übernimmt die Nachfolge von Barbara Swoboda im Reisegebiet Bayern. Auch Barbara Swoboda, die fast seit der Gründung von DK Deutschland das DK-Programm verkauft hat, geht in Rente. Mit Erfahrungen im Buchhandel u.a. bei Pustet und im Verlag u.a bei Zabert Sandmann ist Petra Frohnauer vor 10 Jahren in den DK Verlag gekommen. Dort war sie im Team Fachmarkt für Kunden aus dem Bereich Versand und Nebenmarkt verantwortlich.

„Wir haben Barbara Swoboda und Karin Schott mit einem großen Fest verabschiedet und uns ganz herzlich bei ihnen bedankt. Beide waren jahrelang das Gesicht von DK im Handel, haben ihre Kund*innen für unsere Bücher begeistert und damit auch DK geprägt“, sagt Barbara Thieme, Leiterin Vertrieb & Marketing. „Was für mich beruhigend ist, dass Petra Frohnauer und Susanne Dieckmann eine relativ lange Einarbeitungs- und Übergangszeit mit ihren Vorgängerinnen hatten und viel Wissen und Tipps & Tricks übergeben werden konnten. Jetzt werden die beiden ihre eigenen DK-(Erfolgs)Geschichten mit ihren Kund*innen im Buchhandel schreiben.”