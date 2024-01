Thalia: Die umfassende Plattform

Handel, Markt

Der Marktführer Thalia wächst deutlich schneller als der restliche Buchhandel und baut dadurch seinen Marktanteil weiter aus. Im Herbst 2023 werden für das Geschäftsjahr 2022/2023 (30.9.) zweistellige Umsatzzuwächse gemeldet:

Thalia Deutschland wächst um 12% auf 1,2 Mrd Euro und sieht sich damit aktuell bei einem Marktanteil von 24% (+2 Prozentpunkte). Das stationäre Geschäft kommt demnach auf 27% Marktanteil (+3 Punkte), der Online-Kanal wird mit 20% (+1 Punkt) beziffert.

Der Umsatz der gesamten Thalia-Plattform – das sind die eigenen Umsätze in Deutschland und in Österreich sowie jene mit Partnerunternehmen – steigt um 11% auf 1,8 Mrd Euro.

Früher im Jahr hatte buchreport Thalia mit seinem 2022er Plattform-Umsatz von 1,6 Mrd Euro bereits erstmals in der Übersicht „Die größten Buchhandlungen“ vor dem Online-Pure-Player Amazon eingestuft. Zur Thalia-Plattform gehören auch der Schweizer Marktführer Orell Füssli, die Osiander-Kette im deutschen Südwesten und weitere von Thalia belieferte größere und kleinere Standortbuchhandlungen.

Neben eigenen Neueröffnungen meldet Thalia laufend weitere Zugänge von Partnerbuchhandlungen. Die Plattform-Strategie, dass ansonsten eigenständige Buchhandlungen IT und Webshop sowie Einkauf und Logistik von Thalia besorgen lassen können, verweist auf den Anspruch, Thalia zur Branchenlösung und zum allgegenwärtigen Grundversorger zu entwickeln.

Ein zentraler Baustein ist dabei die Logistik, für die 2023 große Pläne geschmiedet werden: Im nördlichen Ruhrgebiet soll für 100 Mio Euro ein eigenes Druck- und Logistikzentrum entstehen. Von dort aus will Thalia künftig seine eigenen Buchhandlungen und seine Partner deutschlandweit beliefern sowie auch die Online-Bestellungen abwickeln – garniert mit der Option, nicht vorrätige Titel vor Ort per Print-on-Demand zu drucken und direkt in die Auslieferung einzubringen. Damit verfügt der Marktführer künftig über die Strukturen, die gesamte Supply-Chain in Eigenregie abzudecken – als geschlossenes System innerhalb der ansonsten kleinteiliger arbeitenden Branche.