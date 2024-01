»BuchMarkt« veröffentlicht künftig die SPIEGEL-Bestsellerlisten

Markt

Die Spiegel-Gruppe hat folgende Medien-Mitteilung veröffentlicht:

eBuch und SPIEGEL-Gruppe vereinbaren Partnerschaft zu „SPIEGEL Bestseller“

Die SPIEGEL-Gruppe hat mit der eBuch eine langfristige Partnerschaft rund um die SPIEGEL-Bestsellerlisten vereinbart. Die eBuch Genossenschaft, der 850 inhabergeführte Buchhandlungen angehören, erstellt ab Januar gemeinsam mit Media Control und dem SPIEGEL-Kulturressort die Bestsellerlisten und wird sie dem Buchhandel wie gewohnt in digitaler Form und als Plakat zur Verfügung stellen. Zudem publiziert das zur eBuch gehörende monatliche Magazin „BuchMarkt” künftig die SPIEGEL-Bestsellerlisten. Wie bisher erscheinen die Verkaufsrankings jede Woche im gedruckten SPIEGEL und auf SPIEGEL.de. Die eBuch wird darüber hinaus die exklusive Lizenzierung der SPIEGEL-Bestseller-Siegel und des Siegels „manager magazin Bestseller“ übernehmen.

Die Partnerschaft zwischen der SPIEGEL-Gruppe und eBuch ist eine Folge der Insolvenz des Harenberg-Verlags. Seit 1971 ermittelte der vom Harenberg-Verlag herausgegebene „Buchreport“ die Bestsellerliste für den SPIEGEL. Erstmals erschien die SPIEGEL-Bestsellerliste 1961 und ist heute die maßgebende Referenz der meistverkauften Bücher auf dem deutschsprachigen Markt. Die Bestsellerlisten werden auf Grundlage des Media Control Handelspanels (MC Metis) ermittelt. Mit über 9.000 Verkaufsstätten und einer Marktabdeckung von 88 Prozent verfügt das in Baden-Baden ansässige Marktforschungsunternehmen über das aussagekräftigste Buchhandelspanel im deutschsprachigen Raum.

Christoph Zimmer, Leiter Produkt der SPIEGEL-Gruppe: „Wir bedauern die Insolvenz des Harenberg-Verlags, der die SPIEGEL-Bestsellerliste über viele Jahre erfolgreich erstellt hat, und danken den Mitarbeitenden des Verlags für ihren großen, teils langjährigen Einsatz. Gleichzeitig freuen wir uns, mit der eBuch einen kompetenten und zu uns passenden Partner gefunden zu haben. Die in der eBuch Genossenschaft zusammengeschlossenen inhabergeführten Buchhandlungen sind ein wichtiger Pfeiler des deutschen Buchhandels, der uns sehr am Herzen liegt. Gemeinsam wollen wir das Angebot rund um ‚SPIEGEL Bestseller‘ in den kommenden Jahren ausbauen und weiterentwickeln.”

Julian Müller, Vorstand der eBuch: „Wir freuen sehr über die Partnerschaft mit der SPIEGEL-Gruppe und die anstehenden Aufgaben. Die SPIEGEL-Besteller sind für den Buchhandel eine sehr starke und wichtige Marke, die wir gern weiter verlässlich und in der gewohnten Qualität zur Verfügung stellen möchten. Aber auch neue Ideen wollen wir gemeinsam mit der SPIEGEL-Gruppe entwickeln und umsetzen. Die starke Marke SPIEGEL und der inhabergeführte Buchhandel, welcher mit seinen Daten die Erstellung der SPIEGEL-Bestsellerlisten durch Media Control überhaupt erst ermöglicht, ergeben zusammen eine perfekte Grundlage für die Zukunft.“

Bei Fragen rund um „SPIEGEL Bestseller“, zu laufenden Plakat-Abonnements oder Lizenzierungsvereinbarungen wenden sich Kundinnen und Kunden an Ute Gloger-Köhring und ihr Team unter spiegel@buchmarkt.de.

Das vierteljährlich erscheinende Kulturmagazin SPIEGEL Bestseller wird direkt vom SPIEGEL-Verlag herausgegeben und ist von den Veränderungen nicht betroffen.

