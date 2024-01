Marketing: Die Online-Jugendkultur

Markt

2023 nimmt das Vorzeigen und Sichtbarmachen von Büchern per Video weiter Fahrt auf – vor allem in kurzen Clips auf TikTok sowie, meist ausführlicher, auf YouTube. Hauptzielgruppe ist ein junges Publikum, am häufigsten vorgezeigt werden, trotz mittlerweile verbreitertem Spektrum, unverändert Romance-, Young-Adult- und Fantasy-Titel. Zwar gibt es keine entsprechend ausgewiesene Warengruppe, aber die Umsätze mit Romanen, die in den Metadaten mit dem Schlagwort TikTok bzw. BookTok markiert sind, setzen laut einer Stichprobe im Spätsommer sehr viel mehr um als im Vergleichszeitraum 2022. Das mag auch daran liegen, dass immer mehr Buchhandlungen eigene Präsentationstische für „BookTok-Bücher“ aufbauen.

Die Zielgruppe junger Erwachsener wird 2023 auch von der Bundesregierung adressiert, die 18-Jährigen einen „KulturPass“ mit einem Guthaben von jeweils 200 Euro spendiert. Die können u.a. für Kinobesuche und Konzerte genutzt werden, fast zur Hälfte wird das Geld aber für Bücher ausgegeben. Gefragt sind dabei laut einer aktuellen Titelliste Stoffe von Hannah Grace, Rebecca Yarros, Colleen Hoover und Ana Huang. Die KulturPass-Registrierung und der Händlerkontakt erfolgt zunächst online, beim Kauf ist dann aber Präsenz gefragt, also kein Online-Shopping, sondern ein Besuch im Buchhandel.