Zum Treffpunkt der »Generation Book« werden

Wie bekommt man die junge Zielgruppe in den Laden? Und was will diese dort eigentlich an Büchern vorfinden? Unter dem Motto „Generation Book – Begegnen und Begeistern“ haben sich Mitte Mai mehr als 180 unabhängige Buchhändlerinnen und Buchhändler beim diesjährigen Libri.Campus in Bad Hersfeld mit genau diesen Fragen beschäftigt.

Mit dabei: Silke Müller und Josephine Wunderberg von der Mainzer Buchhandlung Erlesenes & Büchergilde. Inhaberin Müller war mit ihrer Auszubildenden Wunderberg Teil einer Pilotgruppe, die sich bereits im Vorfeld der Libri-Weiterbildungsveranstaltung mit der „Generation Book“ beschäftigt hat. Da die 19-jährige Wunderberg selbst Teil der Zielgruppe ist, hat Müller das Projekt zur Azubi-Aufgabe gemacht. Das ist dabei entstanden: