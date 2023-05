Carley Fortune punktet mit »Meet Me at the Lake«

Bestseller international, Bücher und Autoren

Mit ihrem Debütroman „Every Summer After“ über eine unvergessene Jugendliebe begeisterte Carley Fortune im vergangenen Jahr zahlreiche Romance-Fans. Jetzt hat die kanadische Autorin nachgelegt: „Meet Me at the Lake“ (Berkley Books) landet neu auf Platz 1 der US-amerikanischen Paperback-Belletristik-Bestsellerliste.

In „Meet Me at the Lake“ erzählt Fortune von der 32-jährigen Fern, die nur widerwillig die Großstadt Toronto verlässt, um nach dem Tod ihrer Mutter in ihrem Heimatort Muskoka den Familienbetrieb – ein Hotel gestaltet im „Dirty Dancing“-Stil – fortzuführen. Was Fern nicht weiß: Kurz vor ihrem Tod hat ihre Mutter noch den Unternehmensberater Will angeheuert. Und der ist für Fern kein Unbekannter: Die beiden haben zehn Jahre zuvor eine Nacht miteinander verbracht. Eigentlich wollten sie sich wiedersehen, doch Will versetzte Fern damals.

Mit ihren eher erwachsenen Romance-Geschichten spricht Fortune, die sich vor ihrer Tätigkeit als Autorin bereits einen Namen als Journalistin gemacht hat, vor allem ein Social-Media-affines Publikum an und wird daher auch vielfach in der TikTok-Community #BookTok besprochen.

Mitte April ist bei Penguin mit „Fünf Sommer mit dir“ die deutsche Übersetzung von Fortunes Debüt ­„Every Summer After“ erschienen. Wann eine deutsche Übersetzung von „Meet Me at the Lake“ erscheint, ist noch nicht bekannt.

Carley Fortune Meet Me at the Lake, 336 S., Berkley Books, ISBN 978-0-593-43855-8