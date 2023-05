Schließungen, Nachfolge, Eröffnungen: Neues aus Buchhandlungen (3)

Buchhandel

Im Einzelhandel ist Veränderung Normalität. Davon ist auch der Buchhandel betroffen. Eine (wie immer unvollständige) Auswahl der aktuellen Lage auf dem deutschen bzw. deutschsprachigen Buchmarkt.

Umzug

Altenkirchen (Rheinland-Pfalz): Ein Brand hat die Wäller Buchhandlung in Altenkirchen (Westerwald) zu einem temporären Umzug gezwungen. Binnen 3 Wochen hat das Team um Solveig Ariane Prusko den Umzug gestemmt, muss aber vorerst mit 40qm Verkauffläche auskommen (statt wie bisher 140qm).

Emden (Niedersachsen): Im niedersächsischen Emden ist die Thalia-Buchhandlung in größere Räumlichkeiten umgezogen, bleibt aber in der Innenstadt vertreten. Mehr dazu:

Gütersloh (Nordrhein-Westfalen): Die Buchhandlung Markus verlässt den bisherigen Sitz im historischen Weberhaus und zieht einige Meter weiter in ein neues Ladengeschäft. Auf dann 260qm Verkaufsfläche steht erheblich mehr Platz zur Verfügung als am alten Standort. Ab Juli 2023 geht es am neuen Ort weiter.

Worms (Rheinland-Pfalz): Die Thalia Buchhandlung in Worms wird Mitte April von der aktuellen Fläche im Ladenlokal Kämmererstraße 42 vorübergehend auf eine wenige Meter entfernte, verkleinerte Interimsfläche in der Kämmererstraße 38 ziehen. Hintergrund für den zeitlich begrenzten Standortwechsel sind umfangreiche Umbaumaßnahmen im aktuellen Ladenlokal. Nach Beendigung der Arbeiten wird die Thalia Buchhandlung Worms voraussichtlich gegen Ende Juni 2023 auf der ursprünglichen Fläche mit einem neuen Erscheinungsbild wiedereröffnen.

Schließung

Drolshagen (Nordrhein-Westfalen): In Drolshagen, Kreis Olpe, schließt Elisabeth Nierhoff ihre Buchhandlung am Markt aus Altersgründen Ende Mai. Seit mehr als 25 Jahren hatte sie die Buchhandlung in der Stadt geführt.

Essen (Nordrhein-Westfalen): Gisela Möller schließt ihre Heine-Buchhandlung im Essener Nordviertel nach 45 Minuten, wie die „WAZ“ berichtet.

Frankfurt/Main (Hessen): Die Buchhandlung Bücher Waide in Frankfurt-Schwanheim schließt Ende Juni aus wirtschaftlichen Gründen. Nach knapp 33 Jahren verabschiedet sich das Team nach eigener Angabe zum 30. Juni. Ein Fortbestand habe sich nicht mehr gerechnet, so Inhaber Robert Simmelbauer.

Isny (Baden-Württemberg): Die Igel Buchhandlung in Ider Stadt sny (Allgäu, ca 15.000 Einwohner) hat seit Ende April geschlossen.

Nachfolge

Bingen (Rheinland-Pfalz): Zum 1. Mai übernimmt Thalia die örtliche Buchhandlung Schweikhard und wird diese künftig im CityCenter Bingen weiterführen. Inhaber Jürgen Schweikhard übergibt sein Geschäft aus persönlichen Gründen an Thalia und schließt die bisherige Buchhandlung in der Schmittstraße zu Ende April. Den neuen Standort von Thalia führt seine Tochter und die bisherige Leiterin der Buchhandlung Schweikhard, Susann Schweikhard-Döll, übernimmt künftig die Leitung der Buchhandlung im CityCenter. Alle Mitarbeitenden der Buchhandlung Schweikhard werden nach dem Inhaberwechsel von Thalia weiterbeschäftigt. Nach dem Umzug wird Thalia auf rund 350 qm Verkaufsfläche ein vielfältiges Sortiment rund ums Buch bieten. Die Neueröffnung ist für Anfang Juni 2023 geplant.

Delitzsch (Sachsen): In der Kreisstadt schließt die Buchhandlung Engler im Februar 2024, wie die „LVZ“ berichtet. Eine Nachfolgelösung ist allerdings in Sicht: Möglicherweise werde Marktführer Thalia das Geschäft übernehmen, heißt es.

Essen (Nordrhein-Westfalen): Die bekannte Buchhandlung Proust in Essen sucht spätestens zum 31. Dezember eine Nachfolge für die 10qm große Buchhandlung, die mit einem „ausgewählten Sortiment mit Neuerscheinungen aus Literatur, Sachbuch und Kinderbuch“ und „mit viel Spielraum für eigene Schwerpunkte“ wirbt. Die Nachfolge soll aus Altersgründen erfolgen, schreibt das Team selbst.

Frankfurt/Main (Hessen): Die Buchhandlung Bärsch in der Frankfurter Albanusstraße hat seit April einen neuen Inhaber. Thomas Schröder wird die 1892 gegründete Buchhandlung weiterführen.

Mettmann (Nordrhein-Westfalen): Die Buchhandlung Rose Schlüter im Regierungsbezirk Düsseldorf wird zum Oktober 2023 schließen. Thalia wird die Buchhandlung, nur wenige Meter vom ursprünglichen Standort entfernt, auf 210 Quadratmetern Verkaufsfläche in der Galerie Königshof weiterführen und alle Mitarbeitenden der Buchhandlung „Rose Schlüter“ nach dem Inhaberwechsel weiterbeschäftigen. Die gleichnamige Buchhandlung in Ratingen bleibt von der Übernahme unberührt und weiterhin erhalten.

Wiesloch (Baden-Württemberg): In der 26.000-Einwohner-Stadt übernimmt Sonja Nicolaisen ab Sommer die Nachfolge in der Buchhandlung Eulenspiegel. Der bisherige Inhaber Wolfgang Meny führt die Geschäfte noch bis Juli fort, hatte aber bereits seit September eine Nachfolge gesucht, wie er der „Rhein-Neckar-Zeitung“ erklärte.