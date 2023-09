Stephen King punktet mit »Holly«

Bestseller international, Bücher und Autoren

Seine Bücher sind sichere Umsatzbringer: Stephen King liefert nun bereits seit Jahrzehnten zuverlässig Bestseller. So auch in diesem Jahr: Sein neuestes Werk „Holly“ (Scribner) landet direkt auf Platz 1 der US-amerikanischen Bestsellerliste. Auch in anderen Ländern kann King punkten: In Großbritannien landete der Titel in der vergangenen Woche auf Platz 1, wurde nun jedoch von Richard Osmans „The Last Devil to Die“ vom Thron gestoßen und landet jetzt auf Platz 3. In Deutschland steigt der Titel in dieser Woche auf Platz 8 in die SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik ein.

In seinen neuem Roman macht sich die Privatermittlerin Holly auf die Spur nach einer verschwundenen Frau und stößt dabei auf einen obskuren Ernährungswissenschaftler und weitere ungelöste Vermisstenfälle. Die Protagonistin Holly dürfte King-Fans bereits aus der Trilogie um den Mörder Mr. Mercedes bekannt sein, die zwischen 2014 und 2016 unter den Titeln „Mr. Mercedes“, „Finders Keepers“ und „End of Watch“ erschienen ist.

Der „King of Horror“ erscheint in deutscher Übersetzung bei Heyne. Dort liegt auch die deutsche Übersetzung von „Holly“ vor.

