Lucy Score punktet erneut

Bereits in der zweiten Woche in Folge sichert sich Lucy Score mit „Things We Left Behind“ (Bloom Books) Platz 1 der US-amerikanischen Trade-Paperback-Bestsellerliste.

„Things We Left Behind“ ist der inzwischen dritte Band von Scores „Knockemout“-Serie. Auch Band 1, „Things We Never Got Over“, und Band 2, „Things We Hide from the Light“, haben in den USA Platz 1 der Bestsellerliste erreicht.

Die in der Kleinstadt Knockemout spielende Romance-Reihe behandelt in jedem Band genreüblich ein anderes Pärchen. In Band 3 geht es nun um Lucian Rollins, ein gemeiner Mogul, der versucht, seine traumatische Kindheit hinter sich zu lassen, und Sloane Walton, der schlagfertigen Bibliothekarin. Auch wenn die beiden ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit verbindet, können sie sich nicht ausstehen. Doch irgendwann wird aus ihren gegenseitigen Zickereien mehr.

Lucy Score begeistert mit ihren Büchern vor allem die Romance-Community auf TikTok. Dort sind ihre Bücher immer häufiger zu sehen und auch die Veröffentlichung von „Things We Left Behind“ wurde von vielen Leserinnen mit Spannung erwartet.

Die deutschen Übersetzungen von Band 1 und 2 liegen bei Forever vor und konnten sich auch hierzulande auf der SPIEGEL-Bestsellerliste platzieren. Die deutsche Übersetzung von „Things We Left Behind“ erscheint unter unverändertem Titel Ende November im Forever-Programm.