Axel Hacke: Eine Lanze für die Heiterkeit

Axel Hacke lässt mit seinem neuen Buch „Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte“ den Dumont Buchverlag jubeln: Nach Top-10-Platzierungen in den Vorwochen klettert sein Plädoyer gegen das Verzagen in der vierten Woche an die Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch.

Was ist Heiterkeit? Und wie bekommen wir sie zurück? In Zeiten, in denen vielen Menschen wegen der vielen globalen Krisen das Lächeln vergangen ist, macht sich Axel Hacke mit diesen Fragen auf die Suche. Der Schriftsteller und Kolumnist der „Süddeutschen Zeitung“ geht in seinem Titel den Ursprüngen des Begriffs „Heiterkeit“ nach, erklärt, was sie vom Witz und von der Fröhlichkeit unterscheidet und warum sie ohne den Ernst des Lebens nicht zu haben ist.

Das Feuilleton verteilt dafür Lob: „Axel Hacke bereichert uns um weise Einsichten und Anstöße zu bewusster Lebensführung. Doch es gibt nicht nur jahrhundertealte Aufforderungen dazu, sondern auch ähnlich alte Verwirklichungen eines Auswegs aus unserer eingefleischten mentalen Unruhe“, urteilt etwa die „Zeit“. Seine Botschaft bringt der Autor auch auf einer Lesereise unter das Volk. Von Oktober bis in den Januar nächsten Jahres hinein tritt Hacke u.a. in München, Dresden, Berlin, Hamburg und Frankfurt auf.