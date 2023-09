Die »Rentrée littéraire« ist gestartet

Bestseller international, Bücher und Autoren

In Frankreich ist es im Sommer eher ruhig: Die meisten sind im Urlaub, die Büros sind leer. Ende August geht es dann aber wieder richtig los – auch im Literatursektor. Dann beginnt die „Rentrée littéraire“, eine alljährliche Novitätenflut, die die Franzosen nicht nur auf das Weihnachtsgeschäft, sondern auch auf die Literaturpreis-Saison einstimmen soll. Im Herbst werden nämlich mit dem Prix Goncourt und dem Prix Renaudot Frankreichs wichtigste Literaturpreise verliehen. Die Auszeichnungen sind dafür bekannt, ihre Gewinner über Nacht zu Bestsellern zu machen. Im vergangenen Jahr ging der Prix Goncourt an Brigitte Giraud für ihren Roman „Vivre vite“, der Prix Renaudot ging an Simon Liberati. Er wurde für „Performance“ ausgezeichnet.

Auch in diesem Jahr startet die „rentrée littéraire“ wieder voll durch, aktuell gibt es viel Bewegung auf den französischen Bestsellerlisten. Diese Bücher sind ganz oben mit dabei:

Die Belletristik-Bestsellerliste wird, wie in eigentlich jedem Frühherbst, von Amélie Nothomb angeführt. In „Psychopompe“ (Albin Michel) erzählt die Franko-Belgierin von ihrer Leidenschaft für Vögel und dem Dialog mit den Toten – „Psychopompe“ lässt sich übrigens grob mit „Seelengeleiter“ übersetzen. Nothomb erscheint in deutscher Übersetzung bei Diogenes. Wann dort das neue Werk erscheint, ist noch nicht angekündigt.

Auch im Sachbuch passiert einiges:

Mitte August hat Ex-Präsident Nicolas Sarkozy mit „Le temps des combats“ (Fayard; dt.: Die Zeit des Kämpfens) den zweiten Band seiner Memoiren vor. Band 1, „Le temps des tempêtes“, erschien im August 2020 und wurde ebenfalls zum Bestseller. Nachdem sich „Le temps des combats“ nun mehrere Wochen auf Platz 1 der Sachbuch-Bestsellerliste halten konnte, wurde er in dieser Woche auf Platz 2 gestoßen.

