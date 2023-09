BoD führt KI-gestützte Tools bei WriteControl ein

Selfpublishing

Die BoD-Schreibplattform WriteControl bietet Nutzerinnen und Nutzern ab sofort KI-gestützte Tools. Ziel von BoD ist es, Autoren beim Entstehungsprozess ihrer Bücher zu unterstützen und das Arbeiten an Texten weiter zu erleichtern.

Schreibassistent, Alternative Textvorschläge, Bildgenerator, Automatische Identifizierung von Charakteren sowie Automatische Kapiteltitel und -zusammenfassung – die neuen KI-gestützten Tools bieten umfassende Unterstützung bei der Entstehung neuer Geschichten. Die Entwicklung der Tools erfolgte dabei mit dem Leitgedanken, dass die Hoheit über das eigene Werk allein bei den Autoren liegt. Die in den KI-gestützten Tools erstellten und geprüften Inhalte werden daher nur lokal in WriteControl gespeichert. Die Texte sind somit nicht für ein externes Auslesen und Weiterverarbeiten zugänglich und vor Text- und Data-Mining geschützt.

„Mit der Einführung der KI-gestützten Tools bei unserer Schreibplattform WriteControl gehen wir neue Wege und sind uns der besonderen Verantwortung gegenüber unseren Autoren und dem Schutz ihrer Texte und Urheberrechte bewusst“, berichtet Marko Kuck, Geschäftsführer von BoD. „Wir wollen die Vorzüge der neuen Technologie unseren Autor*innen zur Verfügung stellen, um ihnen beim Erstellen ihrer Geschichten praktische Hilfestelllungen zu bieten. Die Tools sollen und können nicht die Fachexpertise eines Lektorats oder einer professionellen Buchgestaltung ersetzen. Aber sie können hilfreiches Feedback geben und wertvolle Instrumente sein, um die eigenen Texte zu verbessern – insbesondere für Newcomer.“

Umfassende Unterstützung bei der Texterstellung

Der Schreibassistent kann Kapitel analysieren, Unstimmigkeiten aufdecken und Vorschläge unterbreiten, wie eine Geschichte verbessert werden kann. Für eine einfache Nutzung und bestmögliche Analyse eines Manuskripts stellt WriteControl mehrere vorgefertigte Prompts bereit. Nutzer können aber auch eigene Prompts eingeben – beispielsweise für die Suche nach bestimmten Informationen zu einem Thema in einer Geschichte. Das zusätzliche Feature „Alternative Textvorschläge“ unterbreitet Empfehlungen für die Verbesserung einzelner Textstellen.

Mit dem Bildgenerator sind Nutzer in der Lage, ihre Figuren oder die Welt ihrer Geschichte visuell zum Leben zu erwecken. Bei der Erstellung können sie aus verschiedenen Bildstilen wählen und sich mit Hilfe der Visualisierungen noch besser in ihren Roman hineinversetzen.

Die „Automatische Identifizierung von Charakteren“ erkennt Figuren im Kapitel und ordnet sie in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit. Autor*innen erhalten so einen schnellen Überblick über die Gewichtung einzelner Charaktere in ihren Kapiteln. Die „Automatische Kapiteltitel und -zusammenfassung“ erstellt für eine bessere Übersicht eine kurze Inhaltsangabe und Überschriften für Kapitel.

Die neuen Funktionen stehen allen Nutzer der All-In-One-Schreibplattform WriteControl mit einem aktiven Premium-Zugang zur Verfügung. Der Schreibassistent basiert auf dem Sprachmodell GPT-4 von OpenAI. Der Bildgenerator nutzt die Leonardo.AI des australischen Softwareentwicklers Leonardo Interactive.

WriteControl ist eine All-In-One-Schreibplattform mit umfassenden Funktionen zur Plot- und Figurenentwicklung, zum Verfassen und Bearbeiten von Texten sowie zum Erstellen und Export von Manuskriptdateien für die Buchveröffentlichung. Autoren können WriteControl als kostenfreie Version und in einer umfassenderen Premium-Version mit zusätzlichen Funktionen nutzen. Weitere Informationen unter https://writecontrol.de/ .