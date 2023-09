Wolff, Wahl und Co. sorgen für Dynamik

Bücher und Autoren

Auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten punkten wieder viele Neueinsteiger. Einige Umsatzbringer im Überblick:

Tracy Wolff ist eine ausgesprochene Vielschreiberin: Insgesamt 65 Romane hat die Texanerin mittlerweile verfasst, viele davon in Reihen. Sie kann dabei auch auf die Treue ihres deutschen Publikums zählen: „Charm“, 5. Band ihrer „Katmere Academy Chroniken“, springt aus dem Stand auf Platz 2 in der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Ihr deutscher Verlag dtv legt den Fantasy- und Romance-Titel um die Protagonistin Grace in angesagter Farbschnitt-Aufmachung vor.

Carolin Wahl startet bei Loewe mit „Skogen Dynasty“ eine „Slow-Burn-Romanze“ um ihren Helden Aleksander Skogen, der ein Luxusleben führt, bis er nach einem skandalösen Video für eine Weile untertauchen muss. Auf einer Trekkingtour trifft er eine Frau, die sein Leben durcheinanderbringt. Der Verlag ködert die Leserinnen mit einer Mixtur aus „Natur in Norwegen, High-Society-Glamour und der großen Liebe“. Sie verhilft dem Roman zu einem Start auf Platz 3 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik.

Stephen King, Großmeister des Horror-Genres, beherrscht auch die Töne der Thriller-Klaviatur und mischt Gruseliges mit Krimi-Komponenten. In seinem neuen Roman „Holly“, benannt nach der Heldin der Geschichte, macht sich die Privatermittlerin auf die Spur einer verschwundenen Frau. Dabei stößt sie auf einen obskuren Ernährungswissenschaftler und viele weitere ungelöste Vermisstenfälle. Holly ist den King-Fans schon aus der Trilogie um den Mörder „Mr. Mercedes“ bekannt. Auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik punktet der aktuelle Roman auf Rang 8.

Anne Stern, eine ehemalige Lehrerin, hat mit „Fräulein Gold. Die Lichter der Stadt“, den 6. Band der kriminalistischen Abenteuer ihrer Berliner Hebamme mit Spürnase vorgelegt. Sie zeichnet dabei auch ein Panorama der Metropole in den turbulenten 1920er-Jahren, die von der beginnenden Weltwirtschaftskrise durchgerüttelt wird. Rowohlt freut sich mit der Bestsellerautorin über einen Einstieg auf Platz 9 auf der Liste der meistverkauften belletristischen Paperbacks.

Florence Gaub, Politikwissenschaftlerin, Militärstrategin und Zukunftsforscherin, leitet als Direktorin den Forschungsbereich am NATO Defense College in Rom. Bei dtv hat sie den Titel „Zukunft“ vorgelegt, mit dem sie als Neueinsteigerin auf Platz 17 im SPIEGEL-Ranking der meistverkauften Hardcover-Sachbücher aufscheint. Gaub zeigt mit vielen Beispielen aus Neurowissenschaften, Psychologie, Philosophie und der Geschichte, wie der Mensch in Zeiten von großen Unsicherheiten die Zukunft imaginiert, konstruiert und real erschafft.

Désirée Nick, Schauspielerin, Tänzerin, Diseuse, Podcasterin, Trash-Legende und Reality-Ikone, wird von Penguin als die „Jeanne d’Arc der Golden Girls“ gepriesen. In ihrem Paperback-Sachbuch „Alte weiße Frau“ zeigt sie mit bissigem Ton auf, wo Altersdiskriminierung im Alltag auf Frauen lauert und wie sie sich dagegen wehren können. „Ab einem gewissen Alter sollen sie die Klappe halten, möglichst unsichtbar werden und jeden noch so schlechten Altherrenwitz hinnehmen“, klagt Nick und fordert: „Damit muss Schluss sein.“ Ihr „Anti-Ageism-Buch“ positioniert sich neu auf Platz 6 der bestverkauften Paperback-Sachbuch-Titel.

Hier geht es zu den Bestsellerlisten