Sylvain Tessons »Auf dem Weg« kommt in die Kinos

Die Verfilmung von Sylvain Tessons Reisebericht „Auf versunkenen Wegen“ kommt am 30. November als „Auf dem Weg“ in die Kinos. Die Geschichte handelt von einer Wanderung durch Frankreich, die ihren Protagonisten zurück ins Leben und zu sich selbst führt.

Zum Hintergrund: Nach einem Fenstersturz und einer Zeit im Koma muss sich der Reiseschrift­steller Sylvain Tesson ins Leben zurückkämpfen. Als Reha-Maßnahme beschließt er, entgegen dem Rat der Ärzte, eine Wanderung durch Frankreich zu machen: Von den südlichen Alpen bis in die Normandie, 1300 Kilometer zu Fuß, zu großen Teilen allein und abseits der großen Straßen.

Diesen Marsch hat Tesson in seinem Buch „Auf versunkenen Wegen“ verarbeitet. In deutscher Fassung erschien der ­Titel 2017 bei Knaus. Aktuell liegt er in einer neuen Ausgabe bei Penguin vor, die passend in diesem Herbst zum Kinostart des an den Reisebericht angelehnten Spielfilms „Auf dem Weg“ erschienen ist.



Weitere Filme mit Buchbezug im Kino:

»Holy Shit« (ab 30. November)

Regisseur Rubén Abruña folgt der Spur menschlicher Fäkalien von den Pariser Abwasserkanälen bis zu einer der größten Kläranlagen in Chicago und fragt sich, ob unsere Ausscheidungen nicht als Ressource zum Anbau von Nahrungsmitteln genutzt werden könnten.

In Buchform erläutert Annette Jensen, wie Kunstdünger die Stickstoff- und Phosphorkreisläufe durcheinanderbringt und die Fruchtbarkeit der Böden zerstört. Gleichzeitig spülen wir demnach auf dem „stillen Örtchen“ mit wertvollem Trinkwasser die Stoffe weg, die die Landwirtschaft dringend bräuchte. Bei Orange Press erzählt Jensen in „Holy Shit“, wie der Wert der menschlichen Hinterlassenschaften in Vergessenheit geriet und erklärt, wieso das nicht nur der Umwelt und dem Klima schadet, sondern auch unserer Gesundheit.



»Trail der Träume« (ab 30. November)

Savas Coban will sich entgegen der Vorstellungen seiner traditionellen türkischen Familie als Extremsportler verwirklichen. Der Dokumentarfilm „Trail der Träume“ begleitet ihn auf diesem Weg, als er in 86 Tagen rund 86 Ultramarathons durch Peru läuft.

Bei Polyglott schildert Savas Coban in „Trail der Träume… und Albträume“ seine persönlichen Eindrücke von seinem Weltrekordlauf durch Peru über 5170 km durch Wüste, Dschungel und Hochgebirge.



»Wish« (ab 30. November)

Die 17-jährige Asha (Stimme im Original: Ariana DeBose) lebt im Königreich der Wünsche, in dem jeder Wunsch in Erfüllung gehen kann. Eines Tages äußert sie einen Wunsch, der in Form eines kleinen Balls aus unendlicher Energie beantwortet wird. Gemeinsam mit diesem Ball namens Star (Alan Tudyk) und ihrer Ziege Valentino (auch Alan Tudyk) begibt sich Asha auf eine abenteuerliche Reise, um ihre Gemeinschaft zu retten.

Im Buchmarkt wird der Disney-Film „Wish“ von verschiedenen Verlagen begleitet: Ravensburger flankiert den Filmstart unter anderem mit dem offiziellen Roman zum Film, während sich Nelson mit Mal- und Rätselbüchern sowie anderen Titeln ans Publikum wendet. Carlsen wiederum liefert den Band „Disney Filmcomics 4: Wish“.



»The First Slam Dunk« (ab 5. Dezember)

Auf dem Basketballfeld eifert Ryota Miyagi seinem älteren Bruder nach. Doch nach dem tragischen Tod seines Bruders kämpft der Teenager mit Selbstzweifeln und versucht zugleich, seine sportliche Karriere voranzutreiben.

Band 1 von Takehiko Inoues Mangareihe „Slam Dunk“ über die Spieler des Basketballteams der Shohoku High erscheint Ende November bei Carlsen. Bereits angekündigt sind sieben weitere Bände in deutscher Ausgabe, die bis August 2024 veröffentlicht werden.