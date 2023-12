Rumaan Alams »Leave the World behind« startet bei Netflix

Bücher und Autoren

Die Verfilmung von Rumaan Alams Gesellschaftsroman „Leave the World Behind“ ist ab 8. Dezember auf Netflix zu sehen. Darin nimmt ein Familienurlaub eine unheilvolle Wendung, als eine Cyber-Attacke die Welt aus den Fugen hebt.

Eigentlich wollen Amanda und Clay mit ihren beiden Kindern abseits der Großstadt eine unbeschwerte Ferienwoche auf Long Island verbringen. Doch plötzlich stehen mitten in der Nacht zwei Fremde vor der Tür, die sich nicht nur als Eigentümer des Ferienhauses ausgeben, sondern auch erzählen, dass eine Cyber-Attacke ganz New York lahmgelegt habe. Droht damit die Welt, wie sie sie kennen, zusammenzubrechen?

Dies ist das Setting, auf dem der US-Schriftsteller Rumaan Alam seinen Gesellschaftsroman „Leave the World Behind“ aufbaut und sich mit Themen wie Rassismus, sozialem Status, Familie und der drohenden Apokalypse auseinandersetzt. Im Original wurde der Roman im Jahr 2020 veröffentlicht, stieg auf Rang 3 der „New York Times“-Bestsellerliste ein und wurde für den National Book Award nominiert. 2021 folgte die Veröffentlichung in Deutschland unter dem Titel „Inmitten der Nacht“ bei btb, wo der Titel als „eines der Lieblingsbücher von Barack Obama“ beworben wird.

Bei „Inmitten der Nacht“ handelt es sich um Alams dritten Roman. Sein Debüt, „Rich and Pretty“ (2016) sowie „That Kind of Mother“ (2018) sind nicht in deutscher Übersetzung verfügbar.



Ein weiterer Film mit Buchbezug im Kino:

»Wonka« (ab 7. Dezember)

Der junge Willy Wonka (Timothée Chalamet) träumt davon, ein eigenes Schokoladengeschäft zu eröffnen. Das Schokoladenkartell versucht das hingegen zu verhindern. Aber Wonka lässt sich nicht unterkriegen und kämpft für seinen Traum. Unterstützung erhält er dabei von der kleinen Noodle (Calah Lane) und den skurillen Oompa Loompas.

Inspiriert von Roald Dahls Kinderbuch „Charlie und die Schokoladenfabrik“ (Penguin) erzählt „Wonka“ die Vorgeschichte des exzentrischen Chocolatiers Willy Wonka. Ein gleichnamiges Buch zum Film erscheint bei Penguin.