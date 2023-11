Wie sich der Kalendermarkt ausdifferenziert

Das Kalendergeschäft kommt in Deutschland in diesem Jahr ähnlich verhalten in Fahrt wie in der vergangenen Saison. Mit der Kalender-Edition 2023 konnte die Branche erst in der Neujahr-Nachspielzeit ein kleines Plus erwirtschaften.

Die aktuelle Ausgangslage für die Kalender-Edition 2024 vor dem Top-Umsatzmonat Dezember ähnelt der Situation bei den gedruckten Büchern, ist also zwiespältig: