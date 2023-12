»Suddenly. Überleben im Eis« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

In dem auf Isabelle Autissiers Roman „Herz auf Eis“ basierenden Film „Suddenly. Überleben im Eis“ gerät das Seglerpaar Ben (Gilles Lellouche) und Laura (Mélanie Thierry) auf einer unbewohnten Insel bei Kap Hoorn in eine Extremsituation. Filmstart ist am 21. Dezember.

Die 1956 geborene Französin Isabelle Autissier ist selbst leidenschaftliche Seglerin. 1991 sicherte sie sich ihren Platz in den Geschichtsbüchern als erste Frau, die im Rahmen einer Regatta allein die Welt umsegelte. 2017 erregte sie dann mit ihrem Romandebüt „Soudain, seuls“ Aufmerksamkeit. Die Geschichte vom existenziellen Kampf eines Seglerpaares, das vor der Südspitze Südamerikas auf einer Insel strandet und gegen Hunger und Kälte kämpfen muss, wurde in ihrer Heimat für den Prix Goncourt nominiert.

In Deutschland stand der bei Mare unter dem Titel „Herz auf Eis“ veröffentlichte Roman 14 Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover. Das Taschenbuch liegt bei Goldmann vor. Jetzt kommt die Geschichte als „Suddenly. Überleben im Eis“ in die Kinos.

Auch Autissiers zweiter Roman „Klara vergessen“ schaffte es hierzulande auf die Bestsellerliste. Für Februar 2024 hat ihr Verlag Mare „Acqua alta“ über den Untergang Venedigs angekündigt.



Weitere Filme mit Buchbezug im Kino:

»Aquaman 2: Lost Kingdom« (ab 21. Dezember)

Als neuer König von Atlantis hat Arthur Curry alias Aquaman (Jason Momoa) alle Hände voll zu tun. Als dann auch noch erneut der Black Manta (Yahya Abdul Mateen II) auf den Plan tritt und eine uralte Macht entfesselt wird, muss Aquaman mit seinem Halbbruder und früheren Widersacher Orm (Patrick Wilson) gemeinsame Sache machen.

Comics zu dem DC-Superhelden Aquaman erscheinen in deutscher Ausgabe bei Panini.



»Die wandernde Erde 2« (ab 21. Dezember)

In der nahen Zukunft dehnt sich die Sonne rasant aus und droht, die Erde innerhalb eines Jahrhunderts zu verschlingen. Zur Rettung der Menschheit muss sich ein zusammengewürfelter Haufen von Helden auf eine lebensgefährliche Mission ins All begeben.

Basierend auf Cixin Lius Kurzgeschichte „Die wandernde Erde“ kam 2019 ein gleichnamiger Film in die Kinos. Jetzt läuft „Die wandernde Erde 2“ an. Die literarische Vorlage erscheint bei Heyne in dem Erzählband „Die wandernde Erde“ sowie bei Splitter als Graphic Novel.



»Monsieur Blake zu Diensten« (ab 21. Dezember)

Um sich an glücklichere Zeiten zu erinnern, reist der erfolgreiche Londoner Unternehmer Andrew Blake (John Malkovich) an die französische „Domaine de Beauvillier“, wo er einst seine Frau Diana kennenlernte. Am Reiseziel angelangt, kommt es jedoch zu einer Verwechselung. So findet er sich plötzlich nicht als Gast, sondern als Butler auf Probe der Hausherrin Madame Nathalie Beauvillier (Fanny Ardant) wieder. Blake lässt sich auf die Rolle ein – und sorgt damit für Durcheinander.

Mit „Monsieur Blake zu Diensten“ verfilmt der französische Autor und Regisseur Gilles Legardinier seinen eigenen Roman. Das Buch liegt als „Monsieur Blake und der Zauber der Liebe“ bei Goldmann vor.