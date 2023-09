Finanzchef Ulrich Vest hört bei Springer Nature auf

Fachinformation und Wissenschaft, Personalia

Ulrich Vest, Finanzchef von Springer Nature verlässt den Verlag zum Jahresende – und verabschiedet sich in den Ruhestand. Die Nachfolge hat das Unternehmen bereits geregelt: Alexandra Dambeck wird neue CFO, sie kommt vom Gesundheitsunternehmen Fresenius Medical Care, wo sie derzeit Executive Vice President Global Accounting & Controlling und Mitglied des Executive Committee des weltweit tätigen Gesundheitskonzerns ist. Dambeck wird ihre neue Aufgabe bei Springer Nature im Januar 2024 antreten.

Vest ist seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem Verlagsunternehmen verbunden. Während seiner Zeit bei Bertelsmann spielte er eine Schlüsselrolle bei der Übernahme von Springer und später, als CFO von Springer, beim Verkauf von Bertelsmann Springer an Private Equity-Eigentümer. Insgesamt steuerte er das Unternehmen durch drei Eigentümerwechsel mit Private-Equity-Partnern und Buyouts.

Er habe maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen durch zahlreiche Akquisitionen und Veräußerungen schlagkräftig aufzustellen und zu skalieren. Er war auch an der Fusion mit Kluwer Academic Press im Jahr 2004 und der Fusion mit Macmillan Science and Education beteiligt, die 2015 zur Gründung von Springer Nature führte.

Während ihrer mehr als zwanzigjährigen Tätigkeit bei Fresenius Medical Care hat Alexandra Dambeck unterschiedliche Aufgaben an verschiedenen Standorten des weltweit tätigen Gesundheitskonzerns wahrgenommen. Dazu gehörten unter anderem die Verantwortung für das Finanz- und Rechnungswesen in Europa und Effizienzprogramme in den USA. Globale Verantwortung trug sie als Finanzvorständin der Bereiche Global Research & Development sowie Manufacturing, Quality & Supply. Ihre Karriere begann sie bei KPMG und arbeitete später für das internationale Unternehmen Dyckerhoff.