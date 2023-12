Kulturkaufhaus Dussmann mit Neuzugängen im Führungsteam

Personalia

Das Berliner Kulturkaufhaus Dussmann hat zwei Stellen auf Leitungsebene neu besetzt: Melanie Slawik betreut den Firmenkundenbereich, Martin Wunderlich ist neuer Logistikchef. Die Details zu den Personen und ihren Aufgaben bei Dussmann:



Melanie Slawik hat zum 1. Dezember die Position des Head of Institutional Business übernommen. Damit leitet sie den B2B-Bereich mit der Betreuung der Firmenkunden. Slawik ist gelernte juristische Fachbuchhändlerin mit Schwerpunkt auf SaaS und Datenbanken und war nach Stationen bei Schweitzer Fachinformationen und Wolters Kluwer Deutschland zuletzt beim IWW Institut tätig. Dort verantwortete sie als Senior Sales Manager für Fachinformationen & SaaS unter anderem das Key Account Management.

Martin Wunderlich ist, ebenfalls seit Anfang Dezember, bei Dussmann als Head of Logistics aktiv. Zuletzt war er unter anderem bei Seven Senders sowie Zalando für die Transportlogistik verantwortlich. Wunderlich ist gelernter Speditionskaufmann und studierte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logistik an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Berlin. Bei Dussmann wird er gemeinsam mit Geschäftsführer Thomas Burger den für 2024 geplanten Umzug in ein neues Logistikzentrum betreuen. In dem 1500 qm großen Gebäude in Berlin-Pankow sollen Wareneingang, Lager, Versand und Belieferung des KulturKaufhauses sowie des Museumsshops erfolgen.