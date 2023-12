Die 7 Phasen der Filialisierung

Bei der Filialisierung des Buchhandels lassen sich grob 7 Entwicklungs-Phasen unterscheiden – Stand: November 2023

1. Der Prolog

Ende der 1970er-Jahre sammeln erste Lokalgrößen, u.a. Osiander (Tübingen, Baden-Württemberg), Erfahrungen mit regionalen Ablegern. Mitte der 1980er-Jahre unternehmen auch die Mayersche im Rheinland und Hugendubel in Bayern erste Filialisierungsschritte.

2. Die Expansion

In den 1990er-Jahren setzt die Expansion des Filialbuchhandels ein, vielerorts verbunden mit neu entwickelten Großflächen. Als Meilenstein gilt der Schritt von Hugendubel über die angestammte Region hinaus – in Form einer spektakulären Großfläche in der Frankfurter Innenstadt. Für eine weitere Farbe im Kettenbuchhandel sorgt im Zuge der Deutschen Einheit das Filialsystem des DDR-Volksbuchhandels.

3. Die Konzentration

Mit der Jahrtausendwende kommen zu der Filialisierung durch Neueröffnungen auch vermehrt Übernahmen und Zusammenschlüsse hinzu. Phönix-Montanus und Thalia fusionieren und übernehmen regional marktführende Buchhandlungen sowie mittelgroße Ketten. 2006 bilden die kleinformatige Kette des Versenders Weltbild und die Hugendubel-Vollbuchhandlungen mit dem Joint Venture DBH ein Gegengewicht zu Thalia, arrondiert durch die Übernahme der Filialisten Weiland und Habel.