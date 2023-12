Stabile Filiallandschaft

Für den aktuellen buchreport-Filialatlas 2024 (Stand: Ende Oktober 2023*) wurden insgesamt 750 buchhändlerische Filialstandorte erfasst und analysiert. Enthalten sind in der Übersicht der gewachsene Kernbestand des Filialbuchhandels sowie vollzogene oder perspektivische Veränderungen der jüngsten Zeit, also Neueröffnungen, Übernahmen und Schließungen von Buchhandelsstandorten oder auch Vergrößerungen und Verkleinerungen vorhandener Buchhandelsflächen.

Methodische Bereinigung

Im Vorjahr wurde eine Bereinigung und Klarstellung der Filialatlas-Kriterien vorgenommen – in der Form, dass vor Ort nicht buchhändlerisch betreute Buchverkaufsstellen nicht berücksichtigt werden. Zum Hintergrund: Es gibt mittlerweile eine fünfstellige Zahl fest installierter Selbstbedienungsflächen u.a. in Warenhäusern, im Lebensmittelhandel und bei Unterhaltungselektronik-Händlern, teils als klar definierte Shop-in-Shops, teils fließend in das Hauptsortiment integriert. Im Zuge der Übernahme von Buchflächen der Galeria-Gruppe (Karstadt Kaufhof) durch Hugendubel waren ca. 100 solcher Standorte zunächst in den buchreport-Filialatlas aufgenommen worden. Seit 2022 sind es nur noch einige größere, buchhändlerisch bewirtschaftete Flächen in Warenhäusern, die als Filialen berücksichtigt werden.

Veränderungen

Seit der letzten Veröffentlichung des Filialatlasses vor einem Jahr hat sich an 8% der Standorte etwas verändert in Form von Schließungen, Neueröffnungen, Flächenveränderungen sowie geänderten Besitzverhältnissen und Übernahmen bisheriger Standort-Buchhandlungen in ein Filialnetz. Damit gibt es, wie schon in der Analyse vor einem Jahr, deutlich weniger Bewegung im Filialbuchhandel als in den bewegteren Vorjahren. Wesentliche Korrekturen (zu) großer Flächen sind mittlerweile abgeschlossen. Sie hatten den Strukturwandel reflektiert, der durch den E-Commerce geprägt ist. Dieser hat seinerseits nach der Coronakrise an Dynamik verloren und sogar Marktanteile eingebüßt.