Das waren die umsatzstärksten Titel im November

Der Monat November hat die deutschsprachige Branche enttäuscht. Die schwache Nachfrage konnten auch die kräftigen Preissteigerungen nicht verdecken. Lediglich im deutschen Gesamtmarkt, in dem das Online-Shopping wieder anzieht, reichte es für ein kleines Umsatzplus gegenüber dem (alledrings sehr niedrigen) Niveau des Vorjahres. Österreich und die Schweiz blieben klar unter Vorjahr.

Die November-Umsatzzahlen auf Basis des Media Control-Handelspanels:

Aber: Die Toptitel performen

Nele Neuhaus, Florian Illies, Jeff Kinney und Mona Kasten haben sich ins Ranking der umsatzstärksten Titel im November geschoben. Wie schon im Oktober wird die Liste vom neuen Fitzek-Thriller und dem 40. Asterix-Band angeführt. Die 10 Titel in der aktuellen Liste der umsatzstärksten Titel (s. Tabelle) sind dabei deutlich stärker als die Top 10 vor einem Jahr: 40% mehr verkaufte Exemplare, 31% mehr Umsatz. Die kühle Buchkonjunktur liegt also nicht an den Toptiteln, sondern im weiteren Feld…