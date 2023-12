Vor der Hochsaison: Ein Minus im November

In Österreich war das Geschäft mit physischen Buchprodukten im November durchwachsen. In einem Monat mit gleicher Anzahl an Verkaufstagen wie im (durchaus umsatzstarken) Vorjahresmonat konnte die zulegende Belletristik die Rückgänge bei den Sach- und Fachthemen nicht auffangen. Auch das Plus im bisherigen Jahresverlauf schmilzt weiter ab.

Die Details liefert im Folgenden der buchreport-Umsatztrend auf Basis des Handelspanels von Media Control.

Gesamtmarkt