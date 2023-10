Thalia steigert Umsatz auf 1,8 Mrd Euro

Handel

Buchhandels-Marktführer Thalia meldet für das Geschäftsjahr 2022/2023 (30.9.) für seine Plattform, also mit Partnerunternehmen, einen Umsatz von 1,8 Mrd Euro. Trotz „herausfordernder wirtschaftlicher“ Rahmenbedingungen hat das Unternehmen danach auch in den einzelnen Segmenten wie der eigenen stationären Kette zweistellige Zuwächse erzielt (s. Tabelle).

Die Plattform enthält Partner-Buchhandlungen, die von Thalia beliefert und mit wesentlichen Services wie Betrieb des Onlineshops bedient werden. Größter Partner ist die Südwest-Kette Osiander. Enthalten ist im Plattform-Umsatz auch die 50%-Beteiligung am Schweizer Marktführer Orell Füssli Thalia.

In Deutschland und Österreich erwirtschaftete Thalia ohne die Partnerunternehmen)einen Umsatz von 1,4 Mrd Euro. Besonders positiv entwickelte sich nach Unternehmensangaben der Gesamtumsatz von Thalia in Deutschland, der nun bei 1,2 Mrd Euro liegt – ein Plus von gut 12% gegenüber dem Vorjahr.

Der rein stationäre Umsatz legte in den derzeit 329 deutschen Buchhandlungen von Thalia um 15% zu und entwickelte sich auch auf vergleichbarer Fläche mit einem Zuwachs von 14% „sehr erfreulich“.Auch im insgesamt rückläufigen E-Commerce-Gesamtmarkt verzeichnete das Online-Geschäft des Buchhändlers einen zweistelligen Zuwachs.

Thalia Umsätze GJ 2022/2023 Veränderung zum Vorjahr Thalia Plattform (inkl. aller Partner z.B. Osiander) 1,8 Mrd. Euro +11% Thalia DE und AT (exkl. Partner ) 1,4 Mrd. Euro +12% Thalia DE (exkl. Partner) 1,2 Mrd. Euro +12% Thalia DE stationär 789 Mio. Euro +15% Thalia DE online 426 Mio. Euro +10%

Ingo Kretzschmar, Vorsitzender der Thalia Geschäftsführung, spricht von einem „hervorragenden Geschäftsjahr“: „Thalia steht heute so gut da wie noch nie, dafür spricht nicht zuletzt unser starkes Wachstum in den vergangenen zwölf Monaten. Zugleich ist das ein Beleg dafür, dass wir vieles richtig machen, in dem wir uns als Omni-Channel-Buchhändler konsequent an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten.“

Die Umsatzzuwächse spiegeln sich auch in der Marktposition wider. Thalia nennt folgende Marktanteile:

Thalia Deutschland: 24%

stationäres Geschäft 27%

Online: 20%

Thalia bestätigt die allgemeine Marktentwicklung mit Zuwächsen beim jungen Publikum mit dem Manga-Trend und wachsende Nachfrage, die durch TikTok für Bücher ausgelöst wird.

Positiv entwickelte sich bei Thalia im vergangenen Geschäftsjahr auch die Nachfrage nach E-Books: So stieg der Umsatz in diesem Segment um 5% im Vergleich zum Vorjahr, der Marktanteil verbessert sich um zwei Prozentpunkte auf 25%. Besonders zulegen konnte Thalia bei den Hörbüchern: Hier wuchs der Umsatz bei den Downloads um 16%, beim Hörbuch-Abo sogar um 35%.

Zunehmende Bedeutung in der Sortimentsstrategie gewinne zudem der Bereich Nonbook. Der Umsatzanteil von Spielwaren betrug, über alle Kanäle hinweg, rund 10%. Gerade im stationären Geschäft übernimmt Thalia nach eigener Darstellung damit verstärkt die Rolle des örtlichen Spielwarenhandels, der sich aus den Innenstädten zurückgezogen hat. Auch im Bereich Geschenke- und Trendartikel legte der Umsatz um rund 30% deutlich zu. Thalia setzt dabei auf eigene Marken und verweist auf mittlerweile mehr als 40 unterschiedliche Kollektionen.

Thalia forciert Ausbau des Partnermodells

Mehr als 500 Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählen mittlerweile zum Plattform-Netzwerk von Thalia. Davon sind, inklusive Osiander, 80 Standorte Partnerbuchhandlungen. Das Partnermodell sieht vor, dass die Betreiber rechtlich eigenständig bleiben, aber die Einkaufsstärke und die technische Infrastruktur von Thalia nutzen. Kretzschmar will den Ausbau des Partnermodells forcieren und damit „unseren Beitrag zum Erhalt unabhängiger Buchhandlungen in Deutschland“ leisten.