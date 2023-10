Christof Gasser liefert Spannendes aus dem Kanton Solothurn

Bücher und Autoren

Seit 2016 schreibt Christof Gasser über den Solothurner Chefermittler Dominik Dornach, den er gemeinsam mit der Staatsanwältin Angela Casagrande Fälle lösen lässt. Jetzt ist der 6. Band der Dornach-Serie erschienen und „Solothurn hüllt sich in Schweigen“ springt in der Schweizer Monatsbestsellerliste direkt auf Platz 1. Zuletzt war 2022 „Solothurn blickt in den Abgrund“ erschienen, das vor einem Jahr auf Platz 2 einstieg.

Auch der neue Dornach-Fall ist wieder im Kölner Emons-Verlag erschienen, der, wie sich Gasser jüngst in einem Interview mit der „Solothurner Zeitung“ erinnerte, anfangs gar nicht so recht überzeugt war von Regionalkrimis aus dem Kanton Solothurn. Mittlerweile gehören Gassers Krimis für den Verlag aber zu den verlässlichen Bestsellern in der Schweiz.

In dem neuen Buch geht es um eine Informantin der Polizei, die nicht zu einem vereinbarten Treffen erscheint und wenige Stunden später tot aufgefunden wird. Auch die Leiche eines Mannes wird gefunden. Das verbindende Element ist der Solothurner Ableger eines deutsch-arabischen Familienclans, der sich jedoch in Schweigen hüllt.

Wenn Gasser keine Krimis schreibt, schickt er seiner Heimat Liebeserklärungen („111 Orte im Kanton Solothurn, die man gesehen haben muss“, Emons 2020) oder schreibt Kolumnen für die „Solothurner Zeitung“.

