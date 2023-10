Andrea Brill empfiehlt Biografie von Joachim Radkau

Bücher und Autoren

Seit September ist Andrea Brill im Verlag C.H. Beck neu im Vertriebs- und Marketingteam. Im Verlag ist sie bereits seit 2008, zuletzt in der Presse- und Lizenzabteilung. Bei Piper ist gerade ihr eigenes Buch „Scharfsinnig wie ein Adler und mutig wie ein Löwe“ über außergewöhnliche Frauen und ihre Geschichten erschienen.

Sie selbst empfiehlt eine Biografie der Dichterin Malwida von Meysenbug:

„Ein Freund hat mir die Biografie geschenkt, aber Malwida von Meysenbug hat mich schon seit Jahren interessiert. Sie ist mir immer wieder begegnet, meist im Kontext von Friedrich Nietzsche oder der Schriftstellerin Lou Andreas-Salomé, die auch in meinem eigenen Buch vorkommt. Beide haben sich ab 1882 in von Meysenbugs Salon in Rom kennengelernt. Sie war eine Schriftstellerin, die ihren Weg selbstbestimmt ging, stand der 1848er-Revolution nahe und setzte sich zugleich für die Emanzipation der Frauen ein. Besonders gefällt mir, dass Joachim Radkau in seinem Buch sehr quellennah schreibt. Er zitiert beispielsweise aus zahlreichen Briefen und bringt uns so die Persönlichkeiten und die Zeit sehr nahe. Solche ‚Ego-Dokumente‘ sind aus Sicht der Geschichtswissenschaft natürlich mit Vorsicht zu genießen und immer auch quellenkritisch zu betrachten, aber letztlich sind sie eben mit Blick auf die Zeit sehr wertvoll.“

Joachim Radkau Malwida von Meysenbug, 592 S., 38 €, Hanser Literaturverlage, ISBN 978-3-446-27282-8