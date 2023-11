Sonja Copic empfiehlt Sunita Sukhana

Bücher und Autoren

Sonja Copic arbeitet bei buchreport im Sales Team. Auf der Frankfurter Buchmesse 2022 lernte sie die Autorin Sunita Sukhana kennen und stellte sich für ihr Buch über Migration als Testleserin zur Verfügung:

„Ich bin ein großer Fan des Genres Bollywood. Auf einem Buchmesse-Termin habe ich im vergangenen Jahr die Autorin Sunita Sukhana getroffen. Sie erzählte mir von ihrem Buchprojekt, das jetzt endlich fertiggestellt wurde. In ‚Von Indien nach Deutschland. Was uns der Weg meines Vaters über Migration und die Freundlichkeit von Fremden erzählt‘ (S. Hirzel) lässt Sukhana ihren Vater Bagicha Singh zu Wort kommen. Er teilt mit uns ein wichtiges Kapitel seines Lebens und private Fotos auf dem Weg, seine Träume im Westen zu verwirklichen. Was er während seiner Abenteuerreise erlebt, wie er das ‚Neue und Unbekannte‘ erfährt, erzählt er dabei auf spannende und charmante Weise. Viele Menschen verschiedener Herkunft kreuzen seinen Weg, immer findet er hilfsbereite Einheimische und Fremde. Und das alles trotz politischer Schwierigkeiten, Reiseroutenänderungen, Behördengängen und mancher Sprachbarriere. In ihrem fesselnden Schreibstil springt Sunita Sukhana während Bagichas Reise durch die Länder, erzählt aus dem Zeitraum von 1979 bis heute und hat so das omnipräsente Migrationsthema perfekt aufgegriffen.“

Sunita Sukhana Von Indien nach Deutschland

176 S., 22 €, S. Hirzel Verlag

ISBN 978-3-7776-3274-2