Thalia übernimmt Grosse’sche Buchhandlung

Buchhandel, Handel

Marktführer Thalia sammelt weiterhin fleißig Sortimentsbuchhandlungen ein. Zum 1. März 2024 wird im Harz die Grosse’sche Buchhandlung in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar, Niedersachsen) übernommen.



Inhaber Stefan Grosse übergibt seine Buchhandlung aus persönlichen Gründen. „Ich möchte meine Buchhandlung auch zukünftig in guten Händen wissen und meinem Team eine Perspektive geben“, sagt Grosse. „Vor diesem Hintergrund bin ich überzeugt, mit Thalia eine gute Nachfolge gefunden zu haben.“ Alle Mitarbeitenden werden demnach nach der Übernahme von Thalia weiterbeschäftigt.



Die Grosse’sche Buchhandlung sitzt in Clausthal-Zellerfeld in der Adolph-Roemer-Straße 12 und hat 154 qm Verkaufsfläche. „Für uns ist die neue Buchhandlung im Harz eine attraktive Erweiterung unseres Netzwerks in der Region“, sagt Thalia-Vertriebsdirektor Johannes Brancke. Wann genau die Buchhandlung unter dem Thalia-Dach neu eröffnen wird, steht noch nicht fest.