Morawa mit Buchzustellung in 30 Minuten

Buchhandel, Handel

Der Buchhandel lotet die Potenziale der schnellen Buchbelieferung per Fahrrad weiter aus. Jetzt wirbt die österreichische Buchhandelskette Morawa in Wien mit einer Buchzustellung in 30 Minuten.

Dazu kooperiert der Buchhändler mit der Online-Bestellplattform Foodora, die vor allem im Lebensmittelbereich aktiv ist:

Beliefert werden die Wiener Innenstadtbezirke 1010 und 1030 – 1090.

Die Lieferungen erfolgen aus der Morawa-Buchhandlung in der Wollzeile 11. Das Sortiment umfasst über 10.000 Produkte.

Ausgeliefert wird mit den Fahrern von Foodora.

Um den Service zu nutzen, müssen sich Kund:innen über die Foodora-App registrieren und können dann aus dem Buch- und Spielesortiment auswählen.

Die Liefergebühr liegt bei 3,90 Euro, im ersten Monat ist die Zustellung kostenlos.

Die Lieferzeiten sind den Geschäftszeiten angepasst: Montag bis Freitag von 09:00-17:30 Uhr und Samstag von 09:00-17:00 Uhr.

Die Kooperation mit Foodora soll eine Ergänzung zur sonst kostenlosen Buchlieferung von Morawa sein und richtet sich an alle, die es besonders eilig haben. „Es freut uns, unseren Kund:innen durch die Zusammenarbeit mit foodora Österreich einen alternativen, nachhaltigen und besonders schnellen Lieferservice anbieten zu können”, sagt Morawa-Geschäftsführer Klaus Magele. Ziel sei es, die Zustellmöglichkeiten für die Kund:innen so vielschichtig wie möglich zu gestalten.

Alexander Gaied, COO von Foodora Österreich, gibt sich überzeugt, dass die Buch-Kooperation auf gute Nachfrage stoßen wird: „Sobald sich das Konzept etabliert hat, wird das Liefergebiet auf ganz Wien und in Folge sogar auf weitere österreichische Landeshauptstädte ausgeweitet werden.“

Morawa ist österreichweit mit 17 Buchhandlungen und mit dem Onlineshop www.morawa.at aktiv.

Auch andere Buchhändler experimentieren mit der taggleichen Lieferung per Fahrrad: