Diese Comics und Mangas sind aktuell gefragt

Auch bei den Bildergeschichten weihnachtet es: Egmont hat im November gleich 4 (vor-)weihnachtliche Titel aus seiner „Lustiges Taschenbuch“-Range in den Top 10 der Comic-Bestsellerliste platziert, darunter den Neueinsteiger „Lustiges Taschenbuch Weihnachten 29“. Weitere interessante Novitäten auf den monatlich von buchreport erhobenen Comic-Bestsellerlisten hier im kompakten Überblick – wie üblich sortiert nach den Gattungen „Comic“, „Graphic Novel“, „Manga“ und „Cartoon“:

Comic

Asterix setzt den Maßstab: Am 40. Band, „Die weiße Iris“, ist aktuell kein Vorbeikommen. Gerade erst hat Egmont mitgeteilt, dass der Band des Autorenduos Fabcaro / Conrad der erfolgreichste seit 30 Jahren sei. Allein von der Hardcover-Ausgabe habe man binnen sieben Wochen 420.000 Exemplare verkauft. Dementsprechend unangefochten steht der Gallier auch an der Spitze der Comic-Bestsellerliste für November.

Aber auch dahinter tut sich etwas: Mit „GermanLetsPlay und der Traum des Dämons“ (Community Editions) kam nach langer Wartezeit der 2. Band der Youtuber-Reihe von Zeichner David Füleki heraus, was die Fans direkt mit Platz 8 honorieren. Direkt dahinter reiht sich die neue Taschenbuch-Ausgabe der 2. „Känguru-Comics“ (Ullstein) von Autor Marc-Uwe Kling und Zeichner Bernd Kissel ein.

Graphic Novel

Einen sehr viel nachdenklicheren Ton schlagen die Graphic-Novel-Neueinsteiger auf den Plätzen 6 und 11 an. Die von Marjane Satrapi herausgegebene Anthologie „Frau, Leben, Freiheit“ (Rowohlt) erinnert an den Beginn der Aufstände im Iran vor einem Jahr. Und in „Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung“ (Reprodukt) porträtiert Barbara Yelin das Leben einer Holocaust-Überlebenden. Der Band entstand anhand zahlreicher persönlicher Begegnungen und intensiver Gespräche der beiden Frauen.

Manga

Mit Titeln wie „Chainsaw Man 14“ (Egmont Manga), „My Hero Academia 37“ (Carlsen Manga) und „Blue Lock 13“ (Crunchyroll) starten durch die Bank wieder einmal neue Bände bekannter Stoffe durch.

Cartoon

Bis auf Platz 9 konnte sich inzwischen der 23. „Local Heroes“-Band heraufarbeiten. Die vom Künstler Kim Schmidt im Eigenverlag Flying Kiwi herausgegebenen Cartoons über das norddeutsche Landleben sind auch dank breiter Pressepräsenz in Schleswig-Holstein eine Institution.

