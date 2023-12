Marah Woolf: Hexerei in der Hitparade

Bücher und Autoren

Die Vielschreiberin Marah Woolf liefert weiterhin zuverlässig ab: Ihr neuer Roman „WiccaCreed. Rache & Feuer“ hat sich auf den 4. Platz in der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik geschoben. Der von dem auf Selfpublisher spezialisierten Unternehmen Nova MD vertriebene Titel ist der Abschlussband einer Romantasy-Trilogie, die das vornehmlich junge Publikum auch bei den vorausgegangenen Bänden zugreifen ließ.

Marah Woolf erzählt in der „Wicca-Saga“ die Geschichte ihrer Protagonistin Valea Patel, die sich nach den Auseinandersetzungen der drei Völker Wicca, Hexen und Menschen in der Welt der Menschen verstecken muss. Band 1 war im März erschienen (Rang 3 als beste SPIEGEL-Platzierung), die Fortsetzung „Schuld & Sühne“ (August) erreichte sogar Rang 1. So gut wie das aktuelle Trilogie-Finale sind die beiden Vorläufer aber nicht gestartet. Von ihm wurden in wenigen Tagen bereits mehr als 20.000 Exemplare abgesetzt. Der Titel bringt auch mehr in die Kasse, ist nämlich bei gleichem Umfang mit 24 Euro 2 Euro teurer als die ersten beiden Bücher.

Woolf, deren Titel auch in englischer, französischer, koreanischer, polnischer und ungarischer Übersetzung vorliegen, stützt den Verkauf des Finalbands mit einer Lesereise. Der Termin bei Thalia in Dortmund war nach kurzer Zeit ausverkauft.

Hier geht es zu den aktuellen Bestsellerlisten