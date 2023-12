Krimibestenliste: Das sind die besten Krimis des Jahres

Bücher und Autoren

Der Deutschlandfunk Kultur hat die Krimibestenliste mit den 10 besten Krimis des Jahres 2023 veröffentlicht. Der Favorit der Krimibestenlisten-Jury war in diesem Jahr James Kestrels „Fünf Winter” (Suhrkamp). Der Thriller spielt im Honolulu des Jahres 1946: Detective Joe McGrady kehrt als Privatdetektiv nach Hawaii zurück, um einen alten Mordfall zu lösen. Dieser hatte ihn einige Jahre zuvor nach Hong Kong geführt, wo er in die Kriegswirren geriet und schließlich in Japan untertauchen musste.

Die Krimibestenliste 2023 im Überblick:

Rang Titel 1 James Kestrel: Fünf Winter (Suhrkamp) 2 Megan Abbott: Aus der Balance (Pulp Master) 3 Percival Everett: Die Bäume (Hanser) 4 Deepti Kapoor: Zeit der Schuld (Blessing) 5 Nicola Lagioia: Die Stadt der Lebenden (btb) 6 Yasmin Angoe: Echo der Gewalt (Suhrkamp) 7 Andreas Pflüger: Wie Sterben geht (Suhrkamp) 8 Jan Costin Wagner: Einer von den Guten (Galiani) 9 Laurent Mauvignier: Geschichten der Nacht (Matthes & Seitz) 10 Mathijs Deen: Der Taucher (Mare)

Die Krimibestenliste 2023 wird an diesem Freitag, den 15.12., im Deutschlandfunk Kultur in der Sendung „Lesart” ab 11:05 Uhr von Jurysprecher Tobias Gohlis und Redakteur Kolja Mensing im Gespräch mit Andrea Gerk vorgestellt. Ein PDF zum Ausdruck für den Buchhandel gibt es unter https://recoil.togohlis.de/ die-krimibestenliste/

Die nächste Krimibestenliste erscheint dann am 5. Januar 2024.