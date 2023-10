Zurück in altbekannte Fantasy-Welten

Vor 20 Jahren erschien bei Dressler der erste Band der »Tintenwelt«. Cornelia Funke legt jetzt mit »Die Farbe der Rache« einen neuen Band vor. Und auch Christopher Paolini erweitert seinen weltweiten Bestseller »Eragon«.

Sie erschufen neue Welten, in denen Buchcharaktere lebendig wurden und Drachen die Welt bevölkerten. Millionen von Kindern und Jugendlichen, sicherlich aber auch Erwachsene, fieberten jedem neuen Band entgegen – und schwelgen womöglich heute noch in Erinnerung an die prägende Lektüre. Für genau diese Leserinnen und Leser gibt es jetzt endlich wieder Nachschub: Cornelia Funke setzt mit „Die Farbe der Rache“ ihre international erfolgreiche „Tintenwelt“-Reihe fort. Und für Drachenfans kommt mit „Murtagh“ ein neuer Band aus Christopher Paolinis „Eragon“-Welt.

Doch warum erhalten diese Reihen, die schließlich in den frühen 2000er-Jahren verfasst wurden, jetzt nach langer Pause Fortsetzungen?