Novitätenvorschau: Die ganz großen Gefühle

Nicht nur in der allgemeinen Belletristik gibt es reichlich Anwärterinnen und Anwärter für die Bestsellerrankings des Herbstes. Auch in anderen erzählenden Genres warten die Verlage mit reichlich Spitzentiteln auf. buchreport hat die Herbstprogramme gesichtet und widmet sich in dieser Woche bei der Novitätenschau einer ganzen Zielgruppe: den „New Adults“. Die bunte Mischung aus überwiegend Romance- und Fantasy-Stoffen, die die meist weiblichen Autorinnen im Reihenformat vorlegen, sorgt zunehmend für junges Publikum und Zugkraft im Handel. Zu den vielversprechenden neuen Stoffen gehören unter anderem diese Titel: