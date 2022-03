Moon Notes: »Creating Together« wird forciert

Bücher und Autoren, Verlage

Lesestoff für die Generation Z: Mit dem Label „Moon Notes“ zielt Oetinger seit Herbst vergangenen Jahres auf den Geschmack des um die Jahrtausendwende geborenen Lesepublikums. Ist der Auftakt gelungen? „Das Konzept geht auf, die Abverkäufe im Buchhandel sind gut. Besonders dort, wo es junge Buchhändlerinnen gibt, die großes Interesse und Engagement zeigen“, freut sich Oetinger-Verlegerin Julia Bielenberg.

Details des Projekts, mit dem der Verlag Genre-Literatur für junge Erwachsene veröffentlicht:

Abgedeckt werden die Bereiche Romance, Roman­tasy und Spannung. Aufgegriffen werden in den Büchern dabei auch aktuelle Themen wie das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper und gleichberechtigte Beziehungen.

Zentral zum Profil von Moon Notes gehört die enge Einbindung der Zielgruppe unter dem Motto „Creating Together“. Für den Austausch sind vor allem auch die Social-Media-Auftritte wichtig.

Funktioniert die Interaktion mit dem Lesepublikum? Der Betrieb auf dem flankierend eingerichteten Instagram-Kanal wächst laut Bielenberg weiter, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau als zum Start des Labels. „Ich denke, das ist normal. Wir sind mit der Community aber in einem stetigen Austausch, stellen unsere Cover-Ideen für Publikumsvotings vor und sprechen dabei auch Dos and Don’ts an“, so Bielenberg. Das „Creating Together“ will Oetinger in Zukunft forcieren: „Es ist vorgesehen, dass wir inhaltlich intensiver in den Austausch gehen. Da sind wir derzeit noch nicht ganz angekommen und wollen noch zulegen.“