Von dunklen Akademien und alten Künsten

In den sozialen Medien taucht vermehrt »Dark Academia« auf. Dahinter steht ein ästhetischer Trend, der von elitären Universitäten inspiriert ist. Auch in der Buchwelt lassen sich immer mehr »Dark Academia«-Romane finden.

Dunkle Gänge, staubige Bibliotheken, Kerzenschein, zwielichtige Charaktere, die dunklen und alten Künste – so lässt sich das „Dark Academia“-Setting am besten beschreiben. Entwickelt hat sich dieser Trend in den sozialen Medien. Er beschreibt eine Ästhetik, die an das Studium an englischen Elite-Universitäten und den in den amerikanischen Neuengland-Staaten gelegenen „Ivy League“-Universitäten angelehnt ist. Dazu gehört neben einem eher klassischen Kleidungsstil auch die Lektüre bestimmter Bücher und das Ansehen von Filmen wie „Kill Your Darlings“ (2013) und „Der Club der toten Dichter“ (1989).