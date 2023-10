Die unstillbare Lust auf das Ende der Welt

Bücher und Autoren

Das Science-Fiction-Genre kann mehr als nur Aliens und Weltraumballerei. Der drohende Weltuntergang ist wiederkehrendes Thema in der Science-Fiction. Klassiker wie Novitäten greifen das Ende der Welt in verschiedenen Facetten auf.

Woher dieses wohlige Gefühl rührt, mit dem sich Leserinnen und Leser in Lektüre stürzen, die das Ende der Welt beschreibt? Das müssten Psychologen beantworten. Vermutlich spricht der Gruselfaktor einer zerstörten Welt den animalischen Teil des Menschen an. Wenn pures Überleben zur einzigen Aufgabe wird, dann lassen sich auch Leserinnen und Leser immer wieder aufs Neue in diese Geschichten ziehen. Und ein Blick auf den Buchmarkt zeigt, wie vielschichtig Autorinnen und Autoren den Untergang zelebrieren.

Dabei kommt beispielsweise „Der Vorweiner“ (Ullstein) nicht unbedingt aus erwarteter Ecke.

Der deutsche Schriftsteller Bov Bjerg war bisher eher für seine ironischen Familiengeschichten bekannt, legt nun aber einen Roman über eine dystopische Gesellschaft vor, die nach einer Klimakatastrophe in verschiedene Gesellschaftsschichten zerfallen ist und Emotionen zumindest in der oberen Klasse verpönt und ausgerottet sind. „Es war kein Plan, dystopisch zu sein“, berichtete Bjerg dem „WDR“, ihm ist aber mit seinem neuen Buch ein sarkastisch-makabrer Blick auf eine gar nicht so ferne Gesellschaft gelungen.

Gerade dieser Blick auf einen Wandel der Menschen und ihrer Gemeinschaften wird in vielen Büchern adressiert, die damit Stimmungen und Strömungen aufnehmen und mit ihnen spielen. Derzeit aktuell: Klimaveränderungen und ihre Folgen.

Bestsellerautor Marc Elsberg beispielsweise hat es mit „°C – Celsius“ (Blanvalet) auf eben dieses Klima abgesehen, beschreibt aber ein ganz anderes Szenario. In seinem Thriller geht es um einen Versuch Chinas, das Weltklima zu verändern und sich so eine umfassende Kontrolle zu sichern. Elsberg setzt damit seine Serie der ganz großen Angstthemen fort (2016 hatte er in „Helix“ das Thema Gentechnik verarbeitet).

Autor Titel Verlag EUR (D) ET ISBN 13 Bjerg, Bov Der Vorweiner Ullstein 24,00 31.08.23 9783546100380 Abrahams, Tom Kreuzzug: Der Anschlag Luzifer 14,95 11.11.22 9783958356979 Bradbury, Ray Fahrenheit 451 Diogenes 25,00 22.07.20 9783257071405 Brandhorst, Andreas Oxygen Fischer Tor 18,00 22.02.23 9783596707430 Butler, Octavia E. Die Parabel der Talente Heyne 17,00 13.03.24 9783453322172 Elsberg, Marc °C – Celsius Blanvalet 26,00 15.03.23 9783764506339 Ho-Yen, Polly The Mothers – Sie müssen perfekt sein oder der Staat nimmt ihnen ihr Kind Piper 18,00 30.03.23 9783492706568 Holroyde, Claire Komet dtv 12,95 18.05.23 9783423218511 Howey, Jhugh Silo Piper 16,00 10.06.14 9783492305037 Huxley, Aldous Schöne Neue Welt S. Fischer 38,00 23.09.20 9783103900088 Lem, Stanislaw Fiasko Suhrkamp 14,00 20.11.00 9783518396742 Lunde, Maja Der Traum von einem Baum btb 24,00 20.04.23 9783442757916 Maniura, Michael Ruinenzeit – Die Pandemie des Wahnsinns DeBehr 12,95 22.02.23 9783987270475 Mattzick, Markus Ohne Strom Band 1 NovaMD 16,85 16.08.22 9783986600334 McCarthey, Cormac Die Straße Rowohlt 15,00 02.06.08 9783499246005 Morgan, J.O. Der Apparat Rowohlt 24,00 13.06.23 9783498003029 Olsberg, Karl Neopolis Band 2: Im Herzen der Maschine Piper 18,00 30.11.23 9783492706223 Orwell, George 1984 Nikol 7,95 11.01.21 9783868206074 Otter Lieffe, Kes Von wo wir kommen werden w_orten & meer 18,00 01.10.23 9783945644386 Poznanski, Ursula Oracle Loewe 22,00 16.08.23 9783743216587 Robinson, Kim Stanley Das Ministerium für die Zukunft Heyne 17,00 11.10.21 9783453321700 Sheffield, Jona Die Allmächtige Belle Epoque 14,99 29.09.23 9783963573460 Wekwerth, Rainer Wekwerth, Rainer Planet! 17,00 27.08.22 9783522507622

