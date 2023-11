Rebecca Yarros kündigt neben Drachensaga neue Liebesromane an

Die amerikanische Fantasy- und Romance-Autorin Rebecca Yarros sorgt aktuell international mit ihrer „Empyrean“-Drachenreiter-Reihe für Aufsehen und führt mit dem neuen Band „Iron Flame“ die US-Bestsellerlisten an, gefolgt von dem im April erschienenen ersten Band „Fourth Wing“. Auch in Deutschland war die für den Export produzierte englischsprachige Taschenbuch-Ausgabe von „Iron Flame“ zum Start auf Platz 1 der SPIEGEL-Taschenbuchliste, die deutsche Hardcover-Ausgabe von „Fourth Wing“ (dtv) steht ebenfalls auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Am 1. Dezember bringt dtv die deutsche Ausgabe von „Iron Flame“.

Unterdessen hat Rebecca Yarros einen Vertrag über zwei zeitgenössische Romance-Titel mit Montlake, einem Liebesromanverlag von Amazon Publishing, abgeschlossen, wie „Publishers Weekly“ berichtet. Montlake hat bereits Yarros‘ Roman „In the Likely Event“ im August dieses Jahres veröffentlicht und hat einen weiteres Yarros-Buch unter Vertrag, das im September 2024 erscheinen soll.

Die Film-Rechte an „Fourth Wing“ und „Iron Flame“ sowie an den 3 weiteren geplanten Büchern der „Empyrean“-Romantasy-Reihe hat sich ebenfalls Amazon gesichert, um die Reihe in eine Streaming-Serie umzusetzen.