Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis 2023 für Katja Brett und Gregor Bonnet

Der Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg 2023 geht in diesem Jahr an eine Autorin und einen Illustrator: Katja Brett und Gregor Bonnet werden für ihr gemeinsames Bilderbuchmanuskript „Wer auch immer“ ausgezeichnet. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann verlieh ihnen den mit 8000 Euro dotierten Preis am Montagabend im Alten Rathaus.

Unter 232 Einsendungen, darunter 85 verlegte Werke und 147 Manuskripte, hatte die Jury zunächst drei Nominierte ausgewählt. „Der von uns mit höchster Spannung erwartete Moment ist immer derjenige, wenn wir uns bei der alles entscheidenden, finalen Sitzung an den Tisch setzen und die wenigen Werke neben uns platzieren, für die wir votieren werden“, erzählt Jurymitglied Prof. Dr. Tobias Kurwinkel. „Dieses Mal hatten wir alle beinahe die gleichen Bücher neben uns, es gab es keine langen Diskussionen und schon gar keinen Streit […] – es fanden sich David Blums Jugendbuch ‚Kollektorgang‘, Katja Bretts (Text) und Gregor Bonnets (Illustrator) Bilderbuchmanuskript ‚Wer auch immer‘ und Judith Mohrs Jugendbuchmanuskript ‚Mein Leben, das Chaos und ich‘ in unseren Stapeln.“

Jurymitglied Tobias Kurwinkel begründete die Preisvergabe an die Autorin und den Illustrator: „Die unterschiedlichen Welten von Groß und Klein stehen im Fokus dieses Bilderbuchs. Damit behandeln sie eines der wichtigsten Themen der Kindheit: Die Identitätsentwicklung. Katja Brett bringt in Wort und Satz auf den Punkt, was Gregor Bonnet zeichnet, malt – und vice versa. Es sind sehr gute Texte, es sind großartige Bilder, die dieses Werk auszeichnen.“

Der Preis wird seit 1977 verliehen und zeichnet herausragende literatarische und künstlerische Leistungen auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur aus.