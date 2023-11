Rebecca Yarros: Zwei Eisen im Feuer

Bücher und Autoren

Importierte englischsprachige Originalausgaben sind beim jungen deutschen Lesepublikum stark angesagt. Davon profitiert auch die Bestsellerautorin Rebecca Yarros, die aktuell mehrfach auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten aufscheint.

Ihr neuer Roman „Iron Flame“ (Piatkus), Fortsetzung ihrer „Fourth Wing“-Romantasy-Drachensaga, ist gerade in englischer Sprache erschienen. Er wurde von Piatkus auch als großformatiges, eigens für den Export aufs europäische Festland gedachtes Taschenbuch produziert. Diese Ausgabe hat sich in der ersten Woche in Deutschland in fünfstelliger Zahl verkauft und zwar überwiegend (ca. 64%) im stationären Handel. Damit hat sie sich an der Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch positioniert. Das Hardcover kommt auf kleinere Stückzahlen, konnte sich aber ebenfalls platzieren und steht auf Rang 19 der Hardcover-Liste.

Die deutsche Übersetzung von „Iron Flame“ bringt dtv am 1. Dezember als Hardcover in den Handel. Angekündigt sind zwei Ausgabeformen: Für die ganz großen Fans wird eine Version in „Deluxe“-Ausstattung zum Preis von 32 Euro ausgeliefert. Flankiert wird sie von der „Normal“-Version für 28 Euro.

Kann dtv eine vorweihnachtliche Bescherung einfahren? Das bleibt spannend. Zumal Piatkus zum 1. Dezember ein weiteres abgespecktes Pocket-Format ins Rennen schickt.

