Christian Ebert wechselt von Cornelsen zur Frankfurter Buchmesse

Personalia

Zum 1. Januar 2024 übernimmt Christian Ebert bei der Frankfurter Buchmesse die Leitung für Strategisches Marketing und Vertrieb. In seiner künftigen Verantwortung wird insbesondere die Weiterentwicklung und Stärkung der Frankfurter Buchmesse als Marke mit internationaler Strahlkraft liegen. Ebert wird Mitglied der Geschäftsleitung.

Der promovierte Marketing-Experte kommt nach beruflichen Stationen bei der Deutschen Bahn und im Cornelsen Verlag zur Frankfurter Buchmesse. Bei Cornelsen ist Ebert derzeit für die Führung der Marken Cornelsen und Duden verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehören die unternehmensweite Markenstrategie, das Corporate- und Produktdesign, der Unternehmensauftritt auf Messen und Veranstaltungen sowie die Cornelsen Informationszentren.

Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, ist froh über die Verstärkung seines Leitungsteams. „Wir haben mit Christian Ebert einen ausgewiesenen Fachmann für Markenführung und Corporate Marketing gewonnen, dessen Stärken sowohl im Operativen als auch in der strategischen Arbeit liegen. Er wird gemeinsam mit unseren hoch engagierten Teams in Marketing und Vertrieb viel bewegen können. Christian Ebert kommt in einer Zeit zu uns an Bord, in der wir alle spüren, wie essentiell die Frankfurter Buchmesse für die weltweite Publishing-Branche ist. Es ist eine Zeit mit großen Gestaltungsspielräumen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Ebert über seinen Wechsel: „Die Frankfurter Buchmesse ist eine Marke, die weltweit über eine starke Anziehungskraft verfügt. Diese Anziehungskraft gilt es, für die Erschließung neuer Zielgruppen zu nutzen. Ich freue mich, diese Herausforderung gemeinsam mit dem Marketing- und Vertriebsteam der Frankfurter Buchmesse anzugehen und die Messe auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten.“

Ebert hat an der Universität Münster Marketing und internationales Management studiert und bei Heribert Meffert promoviert. Der 47-Jährige wohnt in Berlin, ist verheiratet und hat zwei Kinder.