Branchenkongress »future!publish« findet wieder in Präsenz statt

Veranstaltung

Der Buchbranchen-Kongress „future!publish“ findet nach längerer Pause erstmals wieder in Präsenz statt. Nach der digitalen Frühjahrsausgabe 2023 kehrt der Kongress am 1. und 2. Februar 2024 in Berlin zum früheren Status zurück.

Die zentralen Themen der kommenden Auflage werden u.a. KI und IT-Technologien, das große Feld der Nachhaltigkeit und natürlich Best-Practice-Beispiele sein.

Das vorläufige Programm steht fest, Änderungen behalten sich die Veranstalter allerdings vor:

future!innovation

Als Verlag auf dem Weg zur Nachhaltigkeit mit Katja Meinecke-Meurer (Tessloff Verlag) und Markus Wilhelm (Publisher Consultants)

Der KI-Assistent im Verlagsalltag – wie wir in Zukunft Software bedienen mit Michael Griesinger (PONDUS)

Impulsreferat

Impulsreferat Das Einmaleins der Blockchain für Verlage mit Sonja Bröderdorp und Arne Steingräber (ArchiTangle)

Business Intelligence: Mit einem 360°-Blick in die Zukunft der Buchbranche mit Eike Straehler-Pohl (Verlagsgruppe Oetinger)

Zugang zu IT-Technologien erleichtern: die Taskforce IT-Standards mit Carsten Schwab (Edupartner)

Zu Besuch im KI-Maschinenraum mit Hermann Eckel (connect2act + IG Digital des Börsenvereins)

scodo – ein neuartiges Publishing-Tool mit Cordula Tippel (Universal Edition)

Wie kann ein eigener Online-Book-Reader Verlage bei Kund*innenbindung, Verwertung von Inhalten und neuen

Erlösmodellen unterstützen? mit Gregor Pchalek (INNOLIBRO)

Wie KI-Sprachmodelle bei der Publikation wissenschaftlicher Bücher helfen können mitHenning Schönenberger (Springer Nature) und Christoph Bläsi (Universität Mainz)

future!work

Mangel oder Engpass? Best Practices im Recruiting für die Buch- und Medienbranche mit Elena Appel und Judith Hoffmann (mediacampus)

Ressourcen richtig nutzen: Zusammensetzung erfolgreicher Innovationsteams mit Okke Schlüter (Hochschule der Medien)

Insourcing statt Outsourcing: ein persönlicher Erfahrungsbericht eines Verlegers mit Oliver Schwarzkopf (Schwarzkopf Verlag)

future!work – komplexen Herausforderungen innovativ begegnen mit Meiken Endruweit (Design Thinking Coach)

DAILY PLAY – Mit spielerischer Leichtigkeit Veränderungen willkommen heißen mit Sana Tornow (Agile Coach + Organisationsentwicklerin)

future!communication

Blade Runner und Blindtexte – Perspektiven aus 100 Jahren Science-Fiction auf KI im Publishing mit Sebastian Pirling (Heyne Verlag – diezukunft.de/Penguin Random House)

Pulling in readers with Social Reading mit Niels `t Hooft (Immer.app)

future!marketing

Kooperationsmarketing für Buchverlage mit Melanie Moschinsky und Boris Udina (HUP – Reblz und Partner)

Individuelle Bucherlebnisse mit In-Book-Marketing mit Albrecht Mangler (bilandia)

future!sales

Das richtige Buch im richtigen Moment – durch KI-gestützte Personalisierung in der digitalen Customer Journey mit Laura Werle (Snackz.ai)

„Love is in the data“ – was uns Verkaufsdaten über Literatur erzählen, erläutert am Beispiel-Genre „Romance“ mit Ralf Winkler (Qualifiction)

Veranstalter von future!publish ist Literaturtest, PR-Agentur für Bücher und Autoren, für Verlage und Buchhandlungen.