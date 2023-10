Mit TikTok und Audio gegen »Jammer-Rituale«

Carel Halff ist nach Stationen als langjähriger Weltbild-Chef und Bastei Lübbe-CEO seit Jahresbeginn CEO der deutschen Holtzbrinck Buchverlage. Im buchreport-Interview spricht er über Erfahrungen, Herausforderungen und Perspektiven des Buchgeschäfts, das ja als „reifer“ Markt gilt. Was bedeuten könnte: leidlich stabil, mit wenig Veränderungen und Innovationen. Aber das lässt Halff nicht gelten. Er streicht vielmehr die neuen Entwicklungen und „großartigen“ Chancen heraus, die sich u.a. durch digitales Marketing ergeben.

„Einen festen Standort habe ich nicht“, sagt Carel Halff, seit Jahresbeginn CEO der deutschen Holtzbrinck Buchverlage. Offizieller Dienstsitz ist Hamburg, Wohnort und ein Büro sind in Augsburg, zudem ist der 72-jährige Buchmanager viel mit der Bahn unterwegs, auf einer Tour durch die 5 größten deutschen Städte.

Halff fährt im Monatsrhythmus nach Hamburg, wo Rowohlt und der Verlagsdienstleister hgv angesiedelt sind, besucht Kiepenheuer & Witsch in Köln und die Fischer Verlage in Frankfurt. In der Hauptstadt Berlin wiederum sitzen der Hörbuchverlag Argon verbunden mit der Filmfirma AVE sowie die Berlin-Dependancen von Rowohlt und Kiepenheuer & Witsch (Galiani). Freitags fährt Halff recht regelmäßig von Augsburg nach München zu Droemer. Der dortige kaufmännische Geschäftsführer Josef Röckl (48) ist in Personalunion CFO der Holtzbrinck Buchverlage.

Das Auf und Ab von Publikumsverlagen

Auf Carel Halffs Agenda steht strategische Unternehmensentwicklung. Seine Aufgabe unterscheidet sich damit von den vorangegangenen, stark operativ geprägten Stationen als der ein großes Rad drehende Weltbild-Chef oder sanierend sowohl als Generalbevollmächtigter beim Textiler Walbusch als auch als Vorstandschef der börsennotierten Buchverlagsgruppe Bastei Lübbe. Bei den Holtzbrinck-Verlagen sei er weder als Baumeister noch als Sanierer gefragt, stellt Halff klar, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass sich die Holtzbrinck Buchverlage im laufenden Jahr 2023 „sehr deutlich oberhalb des Marktes“ entwickeln.